Pourquoi l’eau fripe-t-elle notre peau ?

Quand on reste trop longtemps dans l'eau, que ce soit à la plage, à la piscine ou dans un bain, nos doigts se mettent à se rider. Mais savez-vous pourquoi cela se produit ?

Tl;dr La peau se fripe sous l’eau à cause d’une réaction neurologique.

Les vaisseaux sanguins se contractent et la peau se plisse en réponse.

Ce phénomène est plus rapide dans une eau chaude.

Le plissement serait une adaptation évolutive pour une meilleure prise en milieu humide.

Le mystère de la peau qui se fripe

Nous avons tous vécu cette expérience lors d’un bain prolongé ou après une séance de natation : les bouts de nos doigts se fripent. Cette transformation, aussi intrigante qu’ordinaire, est le résultat d’un processus neurologique.

Une réaction neurologique à l’eau

Dans l’eau, la peau de nos doigts se ramollit et se fripe. Ce phénomène est causé par une baisse de l’apport sanguin et une contraction des vaisseaux sanguins. En d’autres termes, les vaisseaux deviennent plus fins au bout des doigts. Mais la peau, conservant sa taille initiale, réagit en se plissant. Ce phénomène est « commandé par le système nerveux« , selon des scientifiques.

Le rôle de la température de l’eau

La température de l’eau joue un rôle dans la vitesse de ce processus. Plus l’eau est chaude, plus la peau se fripe rapidement. Dans une eau à 40°C, le phénomène se produit en environ 3,5 minutes, tandis qu’il peut prendre jusqu’à 10 minutes dans une eau à 20°C.

Une adaptation évolutive ?

Les scientifiques ont émis l’hypothèse que ce plissement pourrait être une adaptation évolutive. Il aurait pu aider nos ancêtres à récolter de la nourriture dans des cours d’eau ou des végétaux humides. Selon Tom Smulders, de l’Université de Newcastle, ce phénomène pourrait être « l’héritage de nos ancêtres, un primate marchant à quatre pattes ».