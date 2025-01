Pourquoi les boissons avec électrolytes aggravent votre état de santé lors d’une maladie ?

Voici pourquoi les boissons avec électrolytes peuvent aggraver votre état de santé lorsque vous êtes malade.

Tl;dr Gatorade a été créé pour aider les athlètes à lutter contre l’épuisement dû à la chaleur et les crampes musculaires.

Les boissons avec électrolytes peuvent aider à maintenir l’hydratation et optimiser la fonction musculaire.

Les ingrédients clés de Gatorade sont l’eau, le sodium, le potassium et le sucre.

Le pouvoir de Gatorade : un outil pour les athlètes

Depuis des générations, Gatorade et des boissons avec électrolytes similaires ont été des outils utiles pour les athlètes en quête d’un avantage compétitif. En 1965, le Dr Robert Cade et une équipe de scientifiques de la faculté de médecine de l’Université de Floride ont créé Gatorade pour aider leurs joueurs de football à lutter contre l’épuisement dû à la chaleur et les crampes musculaires lors de longues séances d’entraînement dans des températures extrêmes.

Une formule gagnante

La formule gagnante de la boisson, à base d’eau, de sodium, de potassium et de sucre, fonctionne efficacement avec le corps humain pour maintenir les utilisateurs hydratés, les ravitailler en énergie et optimiser la fonction musculaire. En tant que diététicienne et professeure de nutrition, j’ai observé comment des boissons avec électrolytes spécifiques peuvent être sélectionnées pour améliorer l’hydratation chez les patients hospitalisés, les étudiants athlètes et même moi-même.

Les bienfaits de l’hydratation

Le corps humain perd constamment de l’eau par des fonctions normales telles que la transpiration, l’urination et même la respiration. Lorsque l’eau est perdue, le corps excrète également des électrolytes clés tels que le potassium et le sodium. Ces électrolytes sont cruciaux pour tout, de la fonction cardiaque aux contractions musculaires.

Une analyse des ingrédients de Gatorade

L’eau, ingrédient principal de la plupart des boissons sportives, vous hydrate. Le corps humain est composé d’environ 60% d’eau, donc pour rester hydraté, il est important d’écouter son corps et de boire de l’eau régulièrement. Le sodium, un autre ingrédient de Gatorade, attire l’eau. Le potassium régule les contractions musculaires. Le sucre fournit une énergie rapide et le pouvoir d’absorption des nutriments.