Pourquoi les hommes indiens réduisent-ils leur consommation d’alcool ?

Est-ce que les hommes indiens diminuent leur consommation d'alcool ? Quelles en sont les raisons possibles ?

Tl;dr La consommation d’alcool par les hommes indiens a nettement diminué.

Cette tendance est due à une prise de conscience des risques pour la santé et des coûts sociaux et financiers de l’alcool.

Malgré cette tendance, la consommation excessive d’alcool persiste parmi certains groupes.

L’évolution des habitudes de consommation d’alcool parmi les hommes en Inde n’est pas le fruit du hasard. Dans ce pays, l’usage de l’alcool par les hommes a sensiblement diminué, comme le montrent les données de plusieurs études. Alors, quelles sont les raisons de ce changement ? Penchons-nous sur le sujet.

Les hommes disent de plus en plus ‘Non’ à l’alcool

Selon les données de la NFHS-5 (2019-2021), moins d’hommes indiens déclarent consommer de l’alcool par rapport aux années précédentes, comme 2015 ou même 1998. Cette baisse est observable dans presque tous les États. Pendant longtemps, la consommation d’alcool a été perçue comme une « préoccupation de santé publique émergente », mais les statistiques suggèrent que la situation est en train de s’inverser.

Ce n’est pas seulement une question individuelle, c’est un changement de société. Les hommes prennent de plus en plus conscience des risques pour la santé, des conséquences sociales et des charges financières liées à la consommation d’alcool. De plus, il y a une acceptation croissante du choix de ne pas boire, rendant moins tabou de dire : “Non, je me contente juste d’eau.”

L’émergence de l’homme soucieux de sa santé

Un nombre croissant d’hommes indiens adhèrent à la mode du fitness. Une plus grande importance est accordée à la santé et au bien-être, que ce soit dans le cadre de vacances dédiées au yoga ou d’abonnements à la salle de sport. L’alcool ne correspond pas tout à fait à cette tendance, en raison de ses effets néfastes sur la santé à long terme et de sa teneur en calories vides.

De nos jours, beaucoup d’hommes préfèrent mener une vie plus saine, troquant les bières tardives contre des footings matinaux. La promotion du « vivre sainement » par les célébrités des réseaux sociaux a grandement contribué à populariser ce changement.

Quand les lois aident à réduire la consommation

Cette tendance est modelée par la politique autant que par les décisions individuelles. De nombreux États indiens ont durci leurs lois contre la conduite en état d’ivresse, instauré des jours sans alcool et limité la vente d’alcool. Certains États, comme le Gujarat et le Bihar, ont même complètement interdit l’alcool.

Ces mesures limitent non seulement l’accès à l’alcool, mais envoient également un message fort sur ses dangers. Associez cela à des campagnes de sensibilisation publique et à des avertissements sanitaires sur les produits alcoolisés, et vous obtenez une formule pour réduire la consommation.

La pression sociale ? Qu’est-ce que c’est ?

Boire devient de moins en moins « cool », en particulier chez les jeunes. Selon une étude publiée en 2023, les adolescents et les jeunes adultes considèrent désormais l’alcool comme dangereux et non nécessaire pour s’amuser. Ce phénomène est appelé la « dénormalisation » de la consommation d’alcool.

Les conventions sociales évoluent également. Il devient de plus en plus acceptable d’éviter l’alcool, et les hommes ne subissent plus de pression pour boire afin de s’intégrer. Les jus de fruits et les cocktails sans alcool ne sont plus considérés comme ennuyeux ou sans intérêt.

Mais attention, il y a un hic…

Alors que le nombre d’hommes qui boivent diminue, ceux qui continuent à boire consomment plus d’alcool qu’avant, selon l’OMS. Cela suggère que si la consommation occasionnelle d’alcool est en baisse, la consommation excessive persiste parmi certains groupes.

Cela nécessite des mesures ciblées, comme améliorer l’accès à l’aide pour la dépendance à l’alcool et créer des environnements plus accueillants pour les non-buveurs.