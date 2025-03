Pourquoi surveiller vos niveaux d’AMH est primordial dans la trentaine et la quarantaine ?

Vous avez la trentaine ou la quarantaine ? Voici six raisons convaincantes pour lesquelles vous devriez surveiller vos niveaux d'hormone Antimüllérienne (AMH).

Tl;dr Les femmes modernes reportent souvent la planification familiale pour se concentrer sur leur carrière et leur développement personnel.

L’hormone anti-Müllérienne (AMH) est une indication importante de la réserve ovarienne, qui diminue avec l’âge.

Connaître son taux d’AMH peut aider à la prise de décision concernant la planification familiale et la détection précoce des problèmes de fertilité.

La planification familiale à l’ère moderne

Aujourd’hui, de nombreuses femmes font le choix de consacrer leur temps et leur énergie à leur carrière, à leur éducation et à leur développement personnel. La planification familiale est souvent reléguée au second plan. Cependant, il est essentiel de se rappeler un facteur important dans la fertilité féminine : le niveau de l’hormone anti-Müllérienne (AMH).

L’importance de l’AMH

L’AMH donne une idée de la réserve ovarienne, c’est-à-dire le nombre d’ovules restant dans les ovaires. Les femmes naissent avec environ 1 à 2 millions de follicules ovariens immatures. Seuls environ 400 000 d’entre eux restent à la puberté. Chaque cycle menstruel, des centaines d’ovules sont perdus, d’où une diminution de leur nombre avec l’âge. À la fin de la trentaine et dans la quarantaine, leur nombre diminue de manière significative. Or, c’est souvent à cet âge que de nombreuses personnes envisagent de fonder une famille.

Selon le Dr Asha Dalal, « L’AMH est une hormone produite par les cellules des follicules ovariens. Elle reflète le nombre d’ovules que vous avez encore dans les ovaires. Un faible niveau d’AMH indique une faible réserve ovarienne ou un faible nombre d’ovules, ce qui explique pourquoi cette hormone est liée à la fertilité. »

La nécessité de surveiller son taux d’AMH

L’âge moyen pour donner naissance pour la première fois est aujourd’hui de 26,6 ans, et il augmente avec le temps. En revanche, les hommes continuent de produire de nouveaux spermatozoïdes pendant la majeure partie de leur vie adulte. De plus, une valeur stable de l’AMH peut être obtenue tout au long du cycle menstruel. Plusieurs études ont montré que le niveau d’AMH est un meilleur indicateur de la réserve ovarienne comparé à l’âge seul ou à d’autres marqueurs décrits dans la littérature, tels que l’FSH basale, l’estradiol, et l’inhibine.

AMH et âge : une corrélation essentielle

En général, les valeurs de l’AMH diminuent avec l’âge : à 25 ans, le taux est de 3,0 ng/mL ; à 30 ans, il est de 2,5 ng/mL ; à 35 ans, il est de 1,5 ng/mL ; à 40 ans, il est de 1 ng/mL ; et à 45 ans, il est de 0,5 ng/mL.

La nécessité de vérifier ses niveaux d’AMH

Vérifier ses niveaux d’AMH permet de :

Estimer sa réserve ovarienne

Prendre des décisions éclairées sur la planification familiale

Détecter précocement les problèmes de fertilité

Que vous envisagiez de fonder une famille prochainement ou dans le futur, connaître votre taux d’AMH peut vous donner une certaine tranquillité d’esprit concernant votre santé reproductive.