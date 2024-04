Première cause de mortalité maternelle : le suicide durant la grossesse et après l'accouchement.

Tl;dr Le suicide est la première cause de “décès maternels” en France.

La mortalité maternelle affecte en moyenne 90 femmes chaque année.

Les femmes en Outremer, migrantes et socialement vulnérables sont plus exposées.

La dépression post-partum est un défi majeur à adresser pour prévenir ces décès.

Une réalité alarmante : le suicide, première cause de décès maternels en France

Une étude récente de l’Inserm et de Santé publique France révèle une vérité troublante : le suicide est devenu la première cause de décès maternels en France, surpassant les maladies cardiovasculaires. En moyenne, ce sont 90 femmes qui succombent chaque année à cette tragédie silencieuse, soit une tous les quatre jours.

Un constat préoccupant

Entre 2016 et 2018, 272 décès maternels ont été enregistrés, couvrant la période de la conception jusqu’à un an après l’accouchement. La principale cause de ces décès est le suicide, représentant 17% des cas, suivi par les maladies cardiovasculaires à 14%. Pour Catherine-Deneux Tharaux, directrice de recherche à l’Inserm, ce n’est pas une “modification de tendance radicale, mais une confirmation accrue du poids des suicides”.

Inégalités territoriales et socio-démographiques

Il est également important de noter que les femmes en Outremer, migrantes et socialement vulnérables sont particulièrement à risque. Ces femmes présentent un risque deux fois plus élevé que celles de la métropole. L’âge avancé et l’obésité sont aussi des facteurs de risque notables.

La dépression post-partum : un défi sous-estimé

La dépression post-partum est une réalité pour de nombreuses femmes. Souvent, elles éprouvent de la culpabilité et du doute quant à leurs compétences en tant que mères, mais ont du mal à exprimer ces sentiments ouvertement. Pour lutter contre cette tendance, l’étude insiste sur l’importance de la prévention et du dépistage précoce.