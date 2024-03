Près de deux tiers des fruits et la moitié des légumes non-bio sont contaminés par des pesticides

L'étude parue ce jeudi met en lumière des données préoccupantes : en France, les fruits et légumes non bio seraient fortement contaminés par les pesticides, certains atteignant un niveau critique. Quelles en seront les conséquences pour notre santé ?

Tl;dr 73,1% des fruits non biologiques contiennent des résidus de pesticides.

Les fruits de la passion, ananas et grenades dépassent les limites légales.

78,3% des céleris-raves, 69% des melons et 67,7% des endives sont contaminés.

Le gouvernement cherche à réduire de 50% l’usage des pesticides d’ici à 2030.

Contamination alarmante des fruits et légumes non biologiques

Une récente étude menée par l’association Générations futures a mis en lumière un constat inquiétant : une quantité alarmante de pesticides dans les fruits et légumes non biologiques français.

Une contamination massive des fruits

L’étude révèle que près de 73,1% des fruits testés entre 2017 à 2021 contenaient au moins un résidu de pesticide. Des fruits comme les fruits de la passion (37,2%), les ananas (22,6%) et les grenades (18,8%) surpassent même la “limite maximale en résidus” autorisée légalement.

Le constat est particulièrement alarmant pour certains fruits. Les cerises, par exemple, ont montré que 93,8% des échantillons comportent la trace d’au moins un pesticide et plus de 80% en comportent plusieurs. Les pamplemousses, nectarines, pêches, raisins et clémentines/mandarines et oranges sont également largement contaminés.

Des légumes tout autant touchés

Quant aux légumes, l’étude montre que 45,8% d’entre eux contiennent également des résidus de pesticides. Parmi les plus touchés, on retrouve les céleris-raves (78,3%), les melons (69%) et les endives (67,7%). Les herbes fraîches, les céleris-raves et les salades dépassent le plus souvent les limites légales.

Face à cette situation, Générations futures appelle à des “politiques agricoles volontaristes et contraignantes” pour réduire la dépendance à ces pesticides de synthèse. Le gouvernement a quant à lui réaffirmé son objectif de réduire de 50% l’usage des pesticides d’ici 2030.