Profil du fumeur français typique : Homme, moins de 60 ans, peu diplômé

D'après une recherche de Santé Publique France, les habitudes de tabagisme varient en fonction de la région, du sexe et de l'âge des personnes. Cette étude révèle que certains groupes sont plus enclins à fumer quotidiennement. Et vous, que pensez-vous de ces résultats ?

Tl;dr Une étude de Santé Publique France montre une corrélation entre tabagisme et région, sexe, âge.

Le profil type du fumeur quotidien : homme, moins de 60 ans, résidant en PACA, avec un diplôme inférieur au bac.

La PACA est la région avec le plus de fumeurs, tandis que la Guyane et l’Île-de-France ont le moins de fumeurs.

Une baisse significative du tabagisme a été observée dans plusieurs régions entre 2010 et 2021.

Le profil du fumeur quotidien français

Une étude récente de Santé Publique France révèle une corrélation intéressante entre le tabagisme quotidien et divers facteurs tels que la région, le sexe et l’âge. L’homme de moins de 60 ans, résidant en Provence-Alpes-Côte-d’Azur, avec un niveau de diplôme inférieur ou égal au bac et un niveau de revenu plus faible, est plus enclin à fumer quotidiennement.

Les disparités régionales

L’étude souligne également d’importantes disparités régionales. La Provence-Alpes-Côte-d’Azur se distingue comme étant la région où les Français fument le plus, avec 29,5% de fumeurs. L’Occitanie n’est pas loin derrière, avec 28,9% de fumeurs quotidiens. À l’inverse, la Guyane et l’Île-de-France sont les régions où l’on trouve le moins de fumeurs.

L’évolution du tabagisme en France

Grâce à ces nouvelles données, Santé Publique France espère affiner les politiques de prévention contre le tabagisme. Il est intéressant de noter qu’entre 2010 et 2021, une baisse significative du tabagisme a été observée dans plusieurs régions, dont la Bourgogne-Franche-Comté, le Centre-Val de Loire, les Hauts-de-France, l’Île-de-France, la Normandie et la Nouvelle-Aquitaine.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter