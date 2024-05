Une étude révèle que la France est à la traîne en Europe en matière de tabagisme

D'après une recherche de l'Organisation européenne du Cancer, la France se distingue par un taux de fumeurs élevé, à 25%, bien au-dessus de la moyenne européenne de 18%. Pourquoi la France se démarque-t-elle autant dans cette statistique ?

Tl;dr La France compte 25% de fumeurs, supérieur à la moyenne européenne de 18%.

Le tabagisme tue plus de 48.000 Français chaque année.

La France manque d’oncologues et de soins accessibles, particulièrement en zones rurales.

L’Organisation européenne du Cancer propose des mesures drastiques pour réduire le tabagisme.

La France face à un enjeu majeur de santé publique

La France se distingue malheureusement en Europe par son nombre de fumeurs. Selon une étude récente de l’Organisation européenne du Cancer, un quart de la population française fume, soit un chiffre largement supérieur à la moyenne européenne de 18%. Ce fléau de santé publique n’est pas sans conséquences, causant la mort de plus de 48.000 Français chaque année.

Le tabagisme, un fardeau lourd à porter

Le poids du tabagisme est d’autant plus lourd que l’accès aux soins est particulièrement difficile dans plusieurs régions. “Un tiers de la population vit dans un désert médical”, rappelle l’organisation. Les personnes âgées et les habitants de zones rurales sont les plus touchés. De plus, la France fait face à une pénurie d’oncologues, avec seulement 1,52 spécialiste pour 100.000 habitants, soit deux fois moins que la moyenne européenne.

Des mesures pour lutter contre le tabagisme

Face à cet enjeu de santé publique, l’Organisation européenne du Cancer propose un plan d’action. Parmi les mesures envisagées, elle préconise l’instauration d’un âge minimum de 21 ans pour la vente de tabac. Cette proposition vise à créer une génération sans tabac d’ici à 2040. L’organisation recommande également l’augmentation des taxes sur les produits à base de tabac et de nicotine, alignées sur celles des cigarettes traditionnelles.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter