Une surconsommation de sel, et c’est 40% de risque supplémentaire de cancer de l’estomac

L'ajout systématique de sel dans notre alimentation peut accroître le risque de cancer de l'estomac de plus de 40%. Cela vous fait-il reconsidérer votre consommation de sel ?

Le lien entre une consommation excessive de sel et le cancer

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a toujours insisté sur la consommation modérée de sel, recommandant un maximum de 5 grammes par jour pour un adulte. Pourtant, en Europe, la consommation quotidienne moyenne oscille entre 8 à 19 grammes.

Ces chiffres, alarmants, peuvent être à l’origine de multiples complications de santé, dont notamment des risques accrus de maladies cardiovasculaires.

Nouvelle étude sur le cancer de l’estomac

Une récente étude, parue dans la revue Gastric Cancer, suggère un autre danger lié à une consommation excessive de sel. Des chercheurs des Universités de Vienne et de Belfast ont analysé les données de plus de 450 000 participants au Royaume-Uni. Les résultats indiquent une forte corrélation entre le trop-plein de sel et le risque de cancer de l’estomac.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Des analyses urinaires ont été menées pour mesurer le taux de sodium, tandis que les participants ont répondu à des questions concernant leurs habitudes alimentaires. Les données révèlent que ceux qui ajoutent “toujours” du sel à leurs plats ont un risque accru de 41% de développer le cancer de l’estomac, par rapport à ceux qui le font “jamais” ou seulement “rarement”.

Les conséquences de l’excès de sel

Les auteurs de l’étude émettent deux hypothèses pour expliquer cette relation. L’une d’elles concerne la perturbation de la muqueuse gastrique qui devient plus sensible à certaines bactéries. L’autre suggère une dégradation de l’épithélium gastrique, la couche de cellules qui tapisse l’estomac.

Des conseils de l’OMS pour réduire la consommation de sel

L’OMS souligne régulièrement le danger d’une forte consommation de sel. Dans son récent communiqué, elle recommande aux particuliers de lire attentivement les étiquettes des aliments afin de choisir ceux qui contiennent le moins de sel.

Elle alerte également que “dans certains pays, jusqu’à 75 à 80% du sel consommé quotidiennement provient d’aliments transformés”. Elle encourage donc les entreprises industrielles à reformuler certains produits afin de réduire leur teneur en sel.