Quand se coucher après le dîner ?

Si vous vous couchez immédiatement après avoir dîné, vous risquez de gâcher votre nuit de sommeil. Comment pourriez-vous améliorer vos habitudes pour garantir un meilleur repos ?

Tl;dr Manger et se coucher rapidement nuit au sommeil.

La température corporelle doit baisser avant le sommeil.

Se coucher après avoir mangé ralentit la digestion.

Il est recommandé d’attendre au moins deux heures après avoir mangé pour aller se coucher.

Un bon sommeil grâce à une alimentation saine

Saviez-vous que votre alimentation pouvait avoir un impact significatif sur la qualité de votre sommeil ? En effet, ce n’est pas seulement une question de quantité, mais aussi d’horaires. Se coucher trop vite après avoir mangé peut gâcher votre nuit.

La température corporelle, un facteur clé

Le Dr. Françoise Vecchierini, spécialiste du sommeil et membre de l’Institut National du Sommeil et de la Vigilance, nous explique que « On doit attendre un certain temps pour que la température du corps baisse et soit propice au sommeil ». En effet, la température du corps augmente après un repas, ce qui peut retarder l’installation du sommeil.

La digestion, un processus à ne pas négliger

Se coucher immédiatement après avoir mangé ralentit la digestion, ce qui peut être particulièrement problématique pour les personnes souffrant de reflux gastro-œsophagien. « Il peut y avoir des remontées acides et des remontées d’aliments qui peuvent être néfastes pour la santé » rappelle le Dr Vecchierini. Il est donc conseillé d’attendre au moins 2 heures après le repas avant d’aller se coucher.

Des habitudes alimentaires à adopter

Pour favoriser un sommeil de qualité, il est recommandé de manger léger (poisson, riz et légumes par exemple) et d’éviter les excitants, les aliments gras et/ou sucrés. De plus, « Privilégier de manger à heure fixe pour se coucher à heure fixe, ce qui est bénéfique pour l’horloge biologique » est un conseil judicieux.