Quand un simple ventre gonflé cache un mégacôlon bien plus grave

Rare, le mégacôlon n’est pas une simple constipation. Certaines formes peuvent évoluer en urgence médicale en quelques jours, parfois en quelques heures.

Le mégacôlon reste rare malgré la constipation fréquente

Certaines formes sont des urgences vitales

Douleur, fièvre ou sang changent tout

Un ventre très gonflé n’est pas toujours une constipation banale. Quand le côlon se dilate trop, il peut cesser de faire correctement son travail, et là, le risque change de dimension.

Le point commun, un côlon qui se dilate et fonctionne moins

Le mégacôlon n’est pas une maladie unique. C’est un terme qui décrit un côlon devenu beaucoup plus large que la normale, au point de perdre en efficacité pour faire avancer les selles. Mohsin Butt, chercheur clinique en neurogastroentérologie à Queen Mary University of London, rappelle que certaines formes s’installent progressivement, alors que d’autres peuvent devenir dangereuses en quelques jours.

Le point à retenir, c’est celui-ci. Ce n’est pas la constipation seule qui inquiète, mais l’association avec d’autres signes, comme la douleur, les vomissements, la fièvre ou une diarrhée sanglante.

Chez le nourrisson, une anomalie présente avant la naissance

Une forme apparaît avant même la naissance, la maladie de Hirschsprung. Chez ces bébés, une partie basse du côlon ne possède pas les cellules nerveuses qui permettent normalement de pousser les selles vers la sortie.

Résultat ? Les selles restent bloquées, et la portion située au-dessus se distend peu à peu. Les signes peuvent être précoces, avec un premier méconium qui tarde, un abdomen gonflé, des vomissements, une constipation ou des difficultés à s’alimenter. Cette forme ne peut pas être prévenue, puisqu’elle se développe in utero. Le traitement passe en général par une chirurgie qui retire la zone dépourvue d’innervation normale.

À l’âge adulte, des formes rares, mais bien distinctes

Chez l’adulte, on parle parfois de mégacôlon acquis. Les symptômes évoqués sont surtout des douleurs abdominales, des ballonnements et une constipation durable. La constipation chronique touche environ un adulte sur dix dans le monde, mais l’immense majorité de ces personnes ne développera jamais de mégacôlon. C’est rare, clairement.

Les causes précises restent mal comprises. Des travaux cités dans la source suggèrent des anomalies des nerfs et des muscles du côlon. Certains médicaments et certaines maladies neurologiques ont aussi été associés à cette forme, sans que cela signifie qu’ils la provoquent systématiquement. Le traitement dépend alors de la cause probable et de la gravité, avec parfois des changements alimentaires, parfois des médicaments, et, dans les cas sévères, une opération.

Autre tableau, bien plus aigu, le syndrome d’Ogilvie. Il survient surtout chez des patients déjà très malades, souvent à l’hôpital, après une grosse chirurgie, une infection, un traumatisme ou une autre maladie grave. Le côlon semble bouché, mais il n’y a pas d’obstacle physique. Les médecins traitent d’abord le facteur déclenchant, corrigent la déshydratation ou les déséquilibres en sodium et potassium, arrêtent si besoin les traitements qui ralentissent l’intestin, puis surveillent. Si cela ne suffit pas, ils peuvent utiliser la néostigmine ou évacuer le gaz coincé par endoscopie.

Le mégacôlon toxique, la forme qui impose d’agir vite

Le plus inquiétant reste le mégacôlon toxique. Ici, une inflammation sévère fait gonfler rapidement le côlon, avec un patient qui se dégrade franchement. Cette forme est surtout liée à la rectocolite hémorragique, mais aussi à certaines infections intestinales, notamment à Clostridioides difficile, souvent appelé C. diff.

Fièvre, rythme cardiaque accéléré, ventre très tendu, déshydratation, forte douleur abdominale, diarrhée sanglante, tout ça compte. Le danger majeur, c’est la perforation du côlon, avec diffusion de bactéries dans l’abdomen puis dans le sang. Une prise en charge urgente à l’hôpital s’impose, avec perfusion, surveillance étroite, médicaments contre l’inflammation ou l’infection, et parfois ablation du côlon si l’état ne s’améliore pas vite.

Ce que cela change pour vous est assez simple. Un gonflement abdominal marqué ne doit pas être balayé comme « juste une constipation » s’il s’accompagne de douleur, de vomissements, de fièvre ou de sang dans les selles.