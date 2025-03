Quelle solution pour continuer à monter les escaliers sans risque quand on perd en mobilité ?

Pour les personnes cherchant à sécuriser leurs escaliers tout en restant actives, le monte-escalier manuel TOPRO Step proposé par Indépendance Royale représente une alternative très intéressante. À découvrir pour retrouver sécurité et autonomie à domicile, sans gros travaux !

Le monte-escalier manuel TOPRO Step est distribué par Indépendance Royale en France. Cette entreprise est une référence dans l’adaptation du domicile senior et s’engage pour proposer des solutions qui permettent à chacun de bien vieillir chez soi. Les techniciens certifiés Indépendance Royale installent le TOPRO Step en une seule journée. Compatible avec la majorité des escaliers, même tournants, ce monte-escalier ne nécessite ni gros travaux ni raccordement électrique. Un autre point d’importance : comme ses homologues motorisés, cet équipement est éligible aux aides gouvernementales telles que Ma Prime Adapt’.

Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail

Cette aide technique convient aux personnes capables de lever les jambes à hauteur des marches et souhaitent maintenir leur mobilité. Elle s’adresse donc particulièrement à trois profils :

Le TOPRO Step (aussi connu sous le nom d’Assistep) repense l’approche traditionnelle du monte-escalier. À l’inverse des modèles motorisés qui nécessitent de s’asseoir, cet équipement fonctionne comme un déambulateur spécialement conçu pour les escaliers. Une arche ergonomique, fixée sur un double rail mural, se déplace simplement lorsque l’usager la soulève. Un système de freinage automatique assure la stabilité à chaque marche. Ce monte-escalier mécanique permet ainsi de monter et descendre les escaliers en confiance, à son rythme, avec un appui sûr pouvant supporter jusqu’à 120 kg.

Les difficultés dans les escaliers concernent de nombreux seniors et personnes à mobilité réduite. C’est votre cas ou celui de votre proche ? Saviez-vous qu’une solution novatrice a fait son apparition ? Le monte-escalier manuel TOPRO Step apporte une réponse à celles et ceux qui cherchent une alternative au fauteuil élévateur. Présentation.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter