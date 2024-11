Quels sont les meilleurs exfoliants naturels pour une peau sèche ?

Quels sont les meilleurs exfoliants naturels pour combattre la peau sèche ?

Tl;dr La peau sèche, appelée xérose ou xeroderma, est due à un manque d’huile ou d’humidité.

Des facteurs comme le froid peuvent ralentir le processus d’exfoliation naturelle de la peau.

Des agents exfoliants naturels comme le citron, le miel, le sucre, et les enzymes de fruits peuvent aider.

Le Dr Narendra Shetty, expert en bien-être au Centre de Yoga et Naturopathie Kshemavana, discute de la peau sèche et des moyens naturels de la traiter.

Comprendre la peau sèche

La peau sèche, aussi connue sous les noms de xérose ou xeroderma, est un phénomène courant. Elle se manifeste lorsque notre épiderme manque d’huile ou d’humidité, nécessaires pour maintenir sa douceur. Alors que le taux d’hydratation normal de la peau est de 10%, il est nettement plus bas chez les personnes souffrant de sécheresse cutanée. Les symptômes incluent des démangeaisons, des desquamations, des fissures, et même des troubles du sommeil.

Les facteurs environnementaux

L’hiver est souvent associé à une peau plus sèche. Le froid cause une constriction des vaisseaux sanguins, réduisant ainsi l’afflux de sang vers la peau. Cela engendre une peau sèche, mais aussi des changements physiologiques tels que « une réduction de l’activité des glandes sudoripares, une augmentation de la perte d’eau et des modifications du pH de la peau ».

L’exfoliation naturelle et la peau sèche

L’exfoliation est un processus naturel qui permet de se débarrasser des cellules mortes qui obstruent l’épiderme. Ce cycle se renouvelle tous les 28 jours. Toutefois, des facteurs comme le changement de saison peuvent le ralentir, créant un besoin d’exfoliants naturels pour éliminer l’accumulation de cellules mortes.

Des solutions naturelles pour une peau douce

Parmi les agents exfoliants naturels que le Dr Shetty recommande, on trouve l’huile de citron, le sucre, le miel et les enzymes de fruits. Par exemple, l’huile de citron, obtenue à partir de la peau du fruit, contient du citroflavonoïde qui nourrit la peau et aide à éliminer les écailles sèches. Le miel, de par ses propriétés antibactériennes et hydratantes, est un excellent exfoliant doux. Les extraits de papaye et d’ananas contenant de la papaïne et de la bromélaïne dissolvent naturellement la peau sèche et l’hydratent en profondeur.

Le Dr Shetty met toutefois en garde contre certaines habitudes à éviter, comme une exposition excessive au soleil, une consommation insuffisante d’eau, l’usage de savons agressifs, ou encore le fait de ne pas hydrater sa peau après l’exfoliation.