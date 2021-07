Qu’est-ce que le régime paléo ?

Suivez le guide pour tout savoir d’un régime très à la mode.

De plus en plus tendance, même si ses adhérents sont peu nombreux, le régime “paléo” est bien particulier

Paléo, quésaco ?

Inventé en 1985 par l’anthropologue américain S. B. Eaton, le régime « paléo » fait référence au paléolithique, une période spécifique de la préhistoire datée à il y a plus de 40 000 ans. Connaissant un succès croissant aux États-Unis — et de plus en plus en France —, il représente l’une des manières dont nos sociétés contemporaines justifient leur rapport à la nourriture, tout en promettant de résoudre certains maux : obésité, diabète, hypertension, ballonnements, flatulences, problèmes intestinaux, certains cancers, les infarctus et problèmes cardio-vasculaires.

La bioarchéologie et l’archéologie préhistorique ont cependant mis à mal ce que Eaton croyait être le régime des hommes préhistoriques (Homo sapiens, Homo neanderthalensis et homme de Florès) grâce aux fouilles, aux analyses en terme de proportions d’isotopes stables de carbones, oxygène et azote, aux micro-usures dentaires ou encore à travers rapport entre le strontium et le barium. Ils relèvent par exemple que la consommation de la faune était bien plus élevée que celle de baies, notamment en période glacière : chevaux, bisons, rennes, mammouths, antilopes, rhinocéros et ours étaient au menu, les ressources en baies étant alors très fluctuantes et insuffisantes pour couvrir les besoins énergétiques de l’homme.

Sur le pourtour de la Méditerranée, les ressources halieutiques (le poisson) étaient également mises à contribution dans son régime. Légumineuses, graminées et dates composaient cependant une part importante du régime de l’homme de Neandertal au Proche-Orient et au sud du Levant. La part d’alimentation végétale augmente à mesure que l’on se rapproche des zones chaudes. De même en France, entre -10 000 et -6 000, où les chercheurs ont observé un basculement d’un régime majoritairement carnivore à un régime où petit et grand gibier cèdent du terrain aux ressources fruitières.

Que préconise ce régime ?

Le régime “paléo” préconise de supprimer de notre alimentation les produits transformés tels que le sucre et les céréales, de retirer également le lait, 30% de viandes, 70% de noix (cajou, macadamia, noisettes, amandes, châtaignes), légumes, baies, fruits et tubercules, pour ne conserver que les végétaux de souches anciennes ou sauvages. Ce régime n’est donc que peu fidèle à ceux des hommes préhistoriques. Il rencontre malgré tout un large public, notamment car il postule que les besoins nutritionnels de l’homme moderne diffèrent peu de ceux du paléolithique. C’est la mauvaise assimilation des produits industriels qui conduirait l’homme à développer des maladies telles que le diabète, l’obésité et les problèmes cardiaques. Puisqu’il exclut totalement les céréales, c’est un régime sans gluten auquel peuvent adhérer les personnes touchées par la maladie cœliaque.

Avantages et inconvénients du régime paléo

Le régime paléo ne fait pas l’unanimité, notamment auprès des nutritionnistes de l’association britannique de diététique, qui l’a classé parmi les pires régimes promus par les célébrités en 2015, assurant qu’il était “mal équilibré, chronophage et vecteur d’isolement social” et un “moyen sûr de développer des carences alimentaires” — notamment en calcium, pouvant causer de l’ostéoporose. La consommation de viande pouvant favoriser le développement de maladies cardio-vasculaires, d’autres chercheurs pointent du doigt l’incohérence entre ce que le régime promet et ses effets réel.

Toutefois, le régime conférerait également une meilleure insulino-résistance et aurait des effets “de court terme sur le tour de taille, le taux de triglycérides et la pression artérielle” selon Wikipédia. À ce jour cependant, aucune étude sur une cohorte assez importante et sur une durée suffisamment longue n’a été effectué, il est donc nécessaire de prendre ces informations avec des pincettes.

L’incohérence du régime paléo

Malgré ses préconisations et sa volonté de se rapprocher d’une mythique diète unique suivie par les hommes préhistoriques, le désir de se rapprocher des chasseurs-cueilleurs, les protéines animales aujourd’hui ingérées par ses adeptes ne sont pas chassées autre part qu’en supermarché. On est donc loin de la lance et de l’arc, mais également de la mise à mort personnelle d’un animal, toujours confié à des abattoirs, tout comme l’élevage est relégué à l’industrie agro-alimentaire.

Le régime paléo ignore également qu’il n’y avait pas un mais des régimes il y a de cela 4 000 millénaires, selon les lieux et les saisons, selon donc, les ressources disponibles dans la nature. Quoiqu’il en soit, si vous choisissez de l’adopter, faites vous suivre par un professionnel de la santé.