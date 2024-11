Rappel national de bouteilles de lait Candia chez Leclerc

Les consommateurs affectés par ce rappel sont invités à cesser de consommer le produit et à le ramener en magasin ou à le détruire. En guise de compensation, ils recevront des bons de réduction , plutôt qu’un remboursement. Le rappel sera effectif jusqu’au 8 janvier 2025. Pour toute question, les consommateurs peuvent appeler le 09 69 32 09 92.

Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail

La raison invoquée pour ce rappel est un « défaut organoleptique » , soit un défaut affectant les sens, comme le goût. Il est important de noter que ce défaut ne représente aucun risque pour la santé. Cependant, il est recommandé de ne plus consommer le produit.

Les bouteilles concernées par ce rappel sont celles de lait demi-écrémé bio Grandlait, conditionnées en format d’un litre et vendues par huit. Le lot concerné porte la marque de salubrité : FR 38.544.003 CE, ou le code GTIN 3533630098903, avec une date limite de consommation au 29 janvier 2025.

Il est recommandé de ne plus consommer les bouteilles de lait Grandlait de Candia en vente chez Leclerc, celles-ci faisant l'objet d'un rappel à l'échelle nationale. Avez-vous vérifié vos produits à la maison ?

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter