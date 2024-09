Réduisez des milliards de bactéries : découvrez quand changer votre éponge de cuisine !

Il est fort probable que cet objet soit le plus insalubre de votre domicile... Qu'en pensez-vous, seriez-vous surpris d'apprendre de quel objet il s'agit ?

Tl;dr Les éponges de cuisine sont parmi les objets les plus sales de la maison.

Une étude a démontré jusqu’à 45 milliards de bactéries par cm² d’éponge usagée.

Les éponges absorbent et transfèrent huile, graisse et restes de nourriture.

Il est recommandé de remplacer les éponges hebdomadairement et d’utiliser des brosses de nettoyage.

Le secret sale de votre cuisine

Il est un objet dans votre cuisine, un petit rectangle ouaté, qui est sans doute l’élément le plus sale de votre maison. Cet objet, c’est l’éponge à vaisselle. Utilisée quotidiennement pour nettoyer les ustensiles, les couverts et les assiettes, elle se retrouve saturée de débris alimentaires divers et variés. De plus, elle reste souvent posée près de l’évier jusqu’au prochain repas. Il n’est donc pas étonnant qu’elle soit un véritable nid à bactéries.

Un réservoir à bactéries

Une récente étude publiée dans la revue Scientific Reports a révélé que les éponges usagées peuvent contenir jusqu’à 45 milliards de bactéries par centimètre carré. Parmi ces bactéries, plus de 360 espèces différentes ont été identifiées, dont certaines peuvent être pathogènes, comme les salmonelles. Selon les chercheurs, ces bactéries peuvent avoir « un impact significatif sur la santé et le bien-être des utilisateurs qui peut aller au-delà des maladies infectieuses classiques, telles que les maladies d’origine alimentaire« .

En raison de leur structure poreuse, les éponges sont capables d’absorber l’huile, la graisse et les restes de nourriture, mais aussi de les transférer d’une surface à une autre. Trevor Craig, expert en sécurité alimentaire, a déclaré au média Well & Good que « les éponges accumulent rapidement des tonnes de particules de nourriture et des débris et sont extrêmement difficiles à nettoyer« . Il recommande de remplacer l’éponge de la cuisine une fois par semaine et d’utiliser des brosses de nettoyage, plus résistantes et moins propices à la prolifération des bactéries.

