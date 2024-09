Partie du corps négligée sous la douche: le refuge préféré des bactéries

Une infection peut survenir malgré une bonne hygiène si on fait preuve de négligence. Comment prévenir cela ?

Tl;dr Hygiène quotidienne négligeante peut mener à des infections.

Les zones souvent oubliées incluent l’arrière des oreilles, les dessous des pieds et le nombril.

Le manque de nettoyage en profondeur favorise la prolifération bactérienne.

Les infections du nombril peuvent être prévenues par un nettoyage et séchage appropriés.

Prenez le temps de nettoyer, même les endroits cachés de votre corps

La douche, ce rituel quotidien que nous pratiquons pour nous sentir propres, peut ne pas être aussi efficace que nous le pensons. Selon le Dr Jason Singh, un médecin généraliste basé en Virginie, des parties spécifiques de notre corps sont souvent négligées, ce qui peut mener à des infections.

Des parties du corps souvent négligées

Le Dr Singh a établi un classement des zones les plus négligées lors de la douche. En troisième position, on retrouve l’arrière des oreilles. Ces dernières, malgré leur exposition au shampoing, nécessitent un nettoyage en profondeur en raison des glandes sébacées qui y sécrètent du sébum. Ce dernier, un mélange de sueur et de saleté, peut, s’il n’est pas correctement nettoyé, créer un environnement propice à la prolifération bactérienne.

La deuxième zone la plus négligée est le dessous des pieds. En effet, la plante des pieds possède le plus grand nombre de glandes sudoripares. Le Dr Singh explique que « La transpiration combinée à un environnement chaud créé par le port de chaussures et de chaussettes, constitue un habitat idéal pour les bactéries et les champignons ».

Le nombril : le champion de la négligence

Le nombril, cette petite cavité au centre de notre ventre, est l’endroit le plus négligé. Cette zone, qui abrite de la saleté, de la sueur et des bactéries, requiert plus qu’un simple passage de savon en surface. En effet, l’anatomie du nombril crée un environnement propice aux bactéries et aux champignons, pouvant entrainer « des odeurs désagréables et des infections ».

Les infections du nombril peuvent être évitées par un nettoyage approfondi avec du savon et en utilisant un coton-tige imbibé d’huile d’amande douce. Il est également important de bien sécher le nombril après le lavage.

L’avis de la rédaction Il est essentiel de prendre le temps de bien se nettoyer, même dans les endroits les plus insoupçonnés. Une hygiène quotidienne approfondie est une étape cruciale pour maintenir une bonne santé et prévenir les infections. Alors, la prochaine fois que vous prenez votre douche, n’oubliez pas ces zones souvent négligées.