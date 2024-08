Reprendre confiance après un ‘delicate dumping’ : surmonter la rupture amoureuse

Certains couples, dans leurs relations amoureuses, utilisent le "delicate dumping", une pratique qui nuit à l'estime de soi de la personne affectée et est assimilée à une "agression" par la psychanalyste Dr Emma Scali. Comment pourrait-on y faire face ?

Tl;dr Le « delicate dumping » désigne l’acte de se débarrasser doucement de son partenaire dans une relation.

Cette pratique peut provoquer une perte d’estime de soi chez la victime.

La victime peut se sentir manipulée, abandonnée et agressée psychologiquement.

La psychanalyste Dr Emma Scali compare le « delicate dumping » à une forme d’agression.

Le « delicate dumping » : une forme subtile, mais violente de rupture

Les relations amoureuses ne sont pas toujours un long fleuve tranquille. Un phénomène particulièrement insidieux, appelé « delicate dumping », devient de plus en plus courant et peut avoir des conséquences dévastatrices sur l’estime de soi de la victime. Le « delicate dumping » est une pratique qui consiste à abandonner son partenaire de manière subtile et progressive, parfois au point de le pousser à prendre l’initiative de la rupture.

Une pratique manipulatrice et insidieuse

La caractéristique principale du « delicate dumping » est l’absence de confrontation directe. Au lieu de cela, la personne qui pratique cette forme de rupture prend progressivement ses distances, cessant de faire des efforts et laissant son partenaire se désespérer. Julie*, une jeune femme de 28 ans, a été victime de cette pratique lors d’une précédente relation. Elle décrit cette expérience comme une forme de manipulation où son ex-partenaire l’a poussée à douter d’elle-même.

Un impact dévastateur sur l’estime de soi

Le « delicate dumping » peut avoir des conséquences dévastatrices sur l’estime de soi de la victime. Julie raconte qu’elle était persuadée qu’elle n’était plus désirable et qu’aucun homme ne voudrait d’elle. « J’étais absolument persuadée que je n’étais plus désirable, qu’aucune personne ne voudrait de moi et même qu’en relation amoureuse, un homme finirait par se lasser de moi », confie-t-elle.

Un comportement assimilé à une forme d’agression

Selon la psychanalyste Dr Emma Scali, le « delicate dumping » peut être assimilé à une forme d’agression. Elle explique que cette pratique est une forme de comportement passif-agressif qui crée un sentiment de vide et de disparition chez la victime. Elle encourage les victimes à prendre le temps de faire leur deuil et à ne pas se remettre constamment en question.