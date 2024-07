Le Prowling : Zoom sur ce comportement toxique

Dans une romance, un individu qui pratique le "prowling" manipule les sentiments de son partenaire, s'engageant passionnément avant de s'éclipser, pour réapparaître de manière imprévisible. Comment réagiriez-vous face à un tel comportement ?

Tl;dr Le « prowling » est une pratique amoureuse malsaine.

Ce comportement consiste à s’engager puis à disparaître sans explication.

Le « prowleur » surveille sa proie et la fait espérer avant de réapparaître.

Le « prowling » a des conséquences psychologiques néfastes pour la victime.

Le « prowling » : un jeu dangereux en amour

Le « prowling », terme anglophone traduit littéralement par « rôder », désigne un comportement amoureux nocif et manipulatoire. Cette pratique, qui prend de plus en plus d’ampleur, est devenue un véritable fléau dans les relations amoureuses.

Une danse perverse entre présence et absence

Le « prowling » se caractérise par une implication intense et rapide dans une relation amoureuse, suivie d’une disparition soudaine et inexplicable. Mais le « prowleur » ne coupe pas complètement les liens. Il continue de surveiller sa « proie » de loin, alimentant ainsi ses espoirs. Et puis, comme un fantôme, il réapparaît dans sa vie, feignant l’innocence, avant de se volatiliser à nouveau. Le « prowling » se situe donc entre l' »orbiting », l’espionnage de son ex sur les réseaux sociaux, et le « ghosting », l’art de couper tous les liens sans préavis.

Les conséquences psychologiques du « prowling »

Le « prowling » n’est pas sans laisser de traces. Ce jeu cruel laisse la victime dans un état de déception et d’incompréhension. Elle se trouve perdue, blessée, vulnérable et peut même perdre confiance en elle. C’est une illustration toxique du proverbe « Fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis ».

