Retrait d’un déodorant après apparition de kystes

L'Agence nationale du médicament annonce le retrait du déodorant de la marque Nuud en raison d'effets indésirables.

Mercredi, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (Ansm) a annoncé le retrait du marché du déodorant Nuud en raison de kystes douloureux apparus chez certaines personnes.

D’après l’Ansm, c’est sa forme “galénique” (en cosmétique, forme finale du produit quand tous les actifs et excipients sont assemblés) et non ses ingrédients, qui est ici en cause.

Des pores obstrués

C’est cette “pommade majoritairement grasse, qui favoriserait l’obstruction des pores des aisselles avec la possibilité d’une surinfection microbienne, par un effet occlusif” indique l’Ansm.

Et les kystes en question étaient parfois associés à “une infection traitée par des antibiotiques”.

Un retrait temporaire

Du côté de Nuud, on indique, tout en précisant que le retrait est temporaire :

Ce retrait concerne tous les lots en stock chez nos distributeurs et sur nos plateformes de vente en ligne (…) Nous reviendrons très prochainement avec une nouvelle formule.

Dans la majorité des cas, les kystes ont disparu après arrêt de l’utilisation du produit ou prise des traitements prescrits.

Un produit à ne plus utiliser

Quoi qu’il en soit, l’Ansm recommande vivement de “cesser d’utiliser ce produit”. En cas d’effets indésirable, il convient également de “consulter votre médecin et effectuer une déclaration sur le portail des signalements”. Et un risque accru peut concerner les personnes “sensibles aux infections, celles souffrant de la maladie de Verneuil et également les personnes allergiques aux antibiotiques” quand inflammation ou infection sont associées aux kystes.

Nuud, assurant qu’“une utilisation correcte de nos produits suffit déjà à réduire considérablement la probabilité de formation de kystes”, recommande de ne pas les appliquer :

sur une peau irritée ;

de façon excessive (maximum 1 fois tous les 2 jours) ;

après l’épilation ou le rasage ;

“dans des situations qui favorisent la macération, par exemple en cas d’obésité, d’épilation concomitante ou de maladie de Verneuil“.