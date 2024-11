Risque accru de cancer du sein lié aux stérilets hormonaux

Une nouvelle étude révèle un lien alarmant entre les DIU hormonaux et un risque accru de cancer du sein.

Tl;dr Les femmes utilisant des stérilets libérant du lévonorgestrel ont un risque accru de cancer du sein.

Malgré cela, le risque de cancer du sein reste faible avec ces stérilets.

Le choix du contraceptif doit être discuté avec un médecin, surtout en cas d’antécédents familiaux de cancer du sein.

Le lien entre stérilets hormonaux et cancer du sein

Une étude récente a mis en évidence un risque accru de cancer du sein chez les femmes utilisant des dispositifs intra-utérins (DIU) libérant une hormone contraceptive appelée lévonorgestrel. Cela ne signifie pas pour autant qu’il faille paniquer. Les experts soulignent que le risque de développer un cancer du sein en utilisant ces dispositifs reste faible.

Que sont les DIU hormonaux ?

Un DIU est un dispositif en forme de T, inséré dans l’utérus pour prévenir la grossesse. Il existe deux types de DIU : les DIU au cuivre et les DIU hormonaux. Les DIU hormonaux, également appelés DIU au lévonorgestrel, libèrent une forme synthétique de l’hormone progestérone pour empêcher la grossesse. Ils agissent en épaississant la glaire cervicale pour empêcher les spermatozoïdes d’atteindre l’ovule, en amincissant la muqueuse utérine pour réduire les chances d’implantation et parfois en inhibant l’ovulation.

Que révèle l’étude ?

L’étude, publiée en octobre dans la revue JAMA, a analysé les données de santé de 157 190 femmes danoises âgées de 15 à 49 ans entre 2000 et 2019. Les chercheurs ont comparé 78 595 femmes qui utilisaient des DIU libérant du lévonorgestrel avec 78 595 femmes qui n’utilisaient pas ces dispositifs. Les résultats ont montré que les femmes qui utilisaient des DIU au lévonorgestrel avaient un risque de cancer du sein supérieur de 40%.

Quelles sont les alternatives ?

Pour les personnes particulièrement préoccupées par les risques de cancer liés aux hormones, des alternatives plus « sûres » peuvent être envisagées, comme les stérilets non hormonaux au cuivre ou les méthodes de contraception barrière comme les préservatifs. Cependant, les DIU hormonaux à faible dose pourraient également être une alternative, car les doses d’hormones qu’ils libèrent sont bien inférieures à celles des DIU à forte dose, et sont donc présumées plus sûres.

La prévention reste la meilleure arme

Il est important de noter que le risque de cancer du sein reste faible, même en utilisant ces dispositifs. Cette étude ne devrait pas créer de peur autour des méthodes contraceptives, mais plutôt encourager une conversation avec un médecin, en particulier pour les personnes ayant des antécédents familiaux de cancer du sein ou d’autres facteurs de risque.