Des spécialistes tranchent : les soutiens-gorge serrés sont-ils liés au cancer du sein ?

Les inquiétudes concernant un lien entre le port de soutiens-gorge serrés et l’apparition du cancer du sein persistent depuis des années. Aujourd’hui, des spécialistes apportent enfin des éclaircissements scientifiques pour répondre à cette question qui suscite de nombreux débats.

Tl;dr Les soutiens-gorge ne causent pas le cancer du sein.

Un mauvais ajustement peut provoquer douleurs et inconfort.

Priorisez le confort lors du choix de votre lingerie.

Le mythe du soutien-gorge et du cancer du sein

Depuis près de trente ans, la rumeur persiste : porter un soutien-gorge à armatures, en particulier s’il est trop serré, augmenterait le risque de cancer du sein. Cette croyance trouve ses racines dans un ouvrage publié en 1995, « Dressed to Kill » par Sydney Ross Singer et Soma Grismaijer. Les auteurs y avancent, sans fondement scientifique rigoureux, que l’armature pourrait gêner le drainage lymphatique et « piéger des toxines » dans les tissus mammaires. Depuis, ce scénario anxiogène circule régulièrement sur les réseaux sociaux et dans nos conversations.

Aucune preuve scientifique à l’horizon

Pourtant, année après année, chercheurs et médecins s’accordent pour mettre fin à cette peur injustifiée. De nombreuses études, dont une menée par le Fred Hutchinson Cancer Research Center de Seattle sur plus de 1 500 femmes – publiée dans la revue Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention –, n’ont trouvé aucun lien entre le port d’un soutien-gorge (qu’il soit armaturé ou non) et l’apparition d’un cancer du sein. Plusieurs institutions majeures comme l’American Cancer Society ou le National Cancer Institute insistent : « Il n’existe aucune donnée scientifique validant une quelconque responsabilité des soutiens-gorge dans la genèse des cancers du sein ». Le sujet semble donc clos pour la communauté scientifique.

Soutiens-gorge : confort contre maintien

Mais si la santé n’est pas menacée par votre lingerie, l’inconfort quotidien n’est pas à ignorer. Un modèle mal adapté – trop serré ou aux armatures agressives – provoque bien souvent douleurs dorsales, marques rouges ou gênes au niveau des épaules. Les femmes à forte poitrine peuvent ressentir une gêne accrue avec certains modèles rigides, surtout en période de chaleur. Reste alors la question cruciale : comment choisir son soutien-gorge ?

Pour mieux s’y retrouver, voici quelques conseils pratiques :

Pensez confort avant tout : Un bon soutien-gorge ne doit ni comprimer ni laisser de traces persistantes.

Un bon soutien-gorge ne doit ni comprimer ni laisser de traces persistantes. Ajustez la taille : Vous devriez pouvoir passer deux doigts sous la bande ; sinon c’est trop serré.

Vous devriez pouvoir passer deux doigts sous la bande ; sinon c’est trop serré. Prenez en compte vos besoins : Armatures pour le maintien lors d’une journée active ; sans armature ou rembourrage léger pour les moments détente.

L’écoute de soi avant tout

Si retirer son soutien-gorge reste pour beaucoup un soulagement quotidien – ce moment où l’on relâche enfin la pression –, il ne faut pas s’en inquiéter outre mesure côté santé. Privilégier des matières douces et propres reste essentiel pour éviter irritations ou petits bobos cutanés. La vraie clé ? Écouter son corps et bannir toute douleur inutile liée à sa lingerie. Pas de panique donc : si votre soutien-gorge est confortable… il ne vous veut que du bien.