Sarco, la capsule de suicide, fait ses débuts en Suisse : arrestations en série

Lundi 23 septembre, une Américaine de 64 ans, gravement malade, a utilisé pour la première fois la capsule de suicide Sarco, installée en Suisse près de la frontière allemande par l'association "The Last Resort". Cet événement a entraîné l'interpellation de plusieurs personnes. Quelles pourraient être les implications légales de cet acte ?

Tl;dr La capsule de suicide Sarco a été utilisée pour la première fois en Suisse.

Une Américaine de 64 ans, gravement malade, s’en est servie pour mettre fin à ses jours.

Florian Willet, coprésident de « The Last Resort », décrit son décès comme « paisible, rapide et digne ».

Plusieurs personnes ont été interpellées suite à cet incident, une enquête pénale a été ouverte.

Une première utilisation controversée de la capsule de suicide Sarco

Une Américaine de 64 ans souffrant d’une grave maladie a choisi de mettre fin à ses jours en utilisant, pour la première fois, la capsule de suicide Sarco. Ce dispositif controversé, mis en place par l’association « The Last Resort », se situe dans une forêt en Suisse, à proximité de la frontière allemande.

Un décès « paisible, rapide et digne »

Florian Willet, coprésident de « The Last Resort » et unique témoin de la scène, décrit le décès de cette femme originaire du Midwest comme étant « paisible, rapide et digne ». Selon lui, la mort est survenue aux alentours de 16h, un moment particulièrement polémique puisque la ministre de l’Intérieur suisse, Elisabeth Baume-Schneider, affirmait devant les députés que cette « capsule de suicide Sarco n’est pas conforme au droit » pour des raisons de sécurité et d’incompatibilité avec la loi sur les produits chimiques.

Interpellations et enquête pénale

Suite à cet incident, plusieurs personnes ont été interpellées. Les forces de l’ordre, alertées par un cabinet d’avocat, ont découvert la capsule avec la personne inanimée à l’intérieur. Une enquête pénale pour incitation et aide au suicide a alors été lancée.

Les promoteurs de la capsule avaient été prévenus des conséquences pénales en cas d’utilisation de Sarco. La capsule Sarco a fait débat dans un pays où le suicide assisté est possible, mais sous des conditions très strictes.