Après la France, la Suisse ouvre une enquête sur des laits infantiles contaminés à la céréulide

Après la détection de la toxine céréulide dans des laits infantiles en France, les autorités suisses lancent également des investigations pour évaluer l’éventuelle présence de ce contaminant dans les produits destinés aux nourrissons commercialisés sur leur territoire.

Des enquêtes s’intensifient autour du lait infantile en Suisse

Le marché des laits infantiles traverse une période de vives tensions. Depuis la mi-décembre, les autorités suisses mènent de front une vaste enquête après plusieurs signalements de symptômes inquiétants chez des bébés. Ces investigations font suite à la détection potentielle de céréulide, une toxine d’origine bactérienne, dans certains produits destinés aux nourrissons. L’Office fédéral de la sécurité alimentaire, sollicité par l’AFP, précise que « plusieurs cas ont été signalés aux autorités au cours des derniers jours », suscitant l’inquiétude parmi les familles.

Une chaîne internationale sous surveillance

Derrière ces alertes se cache un enjeu majeur : remonter la piste de la contamination. L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (Osav), en partenariat avec les autorités cantonales et divers acteurs de l’agroalimentaire, cherche désormais à « retracer, à travers les chaînes de production et d’approvisionnement internationales, la matière première contaminée provenant d’une entreprise chinoise ». Un travail minutieux s’impose pour « retirer du marché tous les produits concernés en Suisse ». Les premiers résultats sont attendus « d’ici la fin de la semaine », mais l’affaire prend déjà une dimension internationale.

Cascades de rappels et nouvelles normes européennes

L’affaire s’est emballée avec plusieurs vagues successives de rappels. Dès décembre, le géant suisse Nestlé a retiré du marché certains lots après avoir identifié un risque lié au céréulide – capable d’entraîner diarrhées ou vomissements chez les plus petits. Ce retrait a rapidement fait boule de neige : début janvier, un rappel massif touchait plus de soixante pays, impliquant aussi des industriels comme Lactalis, Danone, ainsi que des acteurs suisses tels qu’Hochdorf.

La situation s’est encore durcie début février : l’abaissement par les autorités européennes des seuils tolérés pour cette toxine a déclenché une nouvelle vague de retraits préventifs. En France, face à l’ampleur prise par le phénomène, l’Association pour la santé des enfants a saisi la Défenseure des droits afin qu’une enquête soit ouverte.

L’heure est à la vigilance accrue

À ce stade, la collaboration entre entreprises agroalimentaires et administrations sanitaires demeure essentielle pour endiguer toute propagation. Pour résumer, ces dernières semaines se sont traduites par :

Mise en alerte du secteur agroalimentaire européen.

Série inédite de rappels massifs.

Ajustement réglementaire rapide côté européen.

Dans cette affaire évolutive, parents comme professionnels guettent avec prudence les conclusions des enquêtes qui devraient tomber très prochainement.