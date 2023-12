Selon une nouvelle étude, plus de 500 000 décès en 2021 dans l’UE sont dus à la pollution de l’air

En 2021, l'Agence européenne pour l'environnement a attribué plus de 500 000 décès dans l'UE à la pollution de l'air. Malgré une amélioration progressive, le niveau de particules fines dans l'air dépasse toujours les seuils de l'OMS. Comment pourrait-on accélérer cette amélioration ?

Tl;dr 500.000 décès liés à la pollution atmosphérique en Europe en 2021.

La majorité des décès due à une concentration élevée de particules fines PM2,5.

Amélioration progressive de la qualité de l’air dans l’UE.

Combustion des énergies fossiles et élevage intensif parmi les principales causes.

La pollution atmosphérique : un fléau mortel en Europe

Un constat alarmant a été fait par les chercheurs de l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) : en 2021, la pollution atmosphérique a été responsable de plus de 500 000 décès prématurés au sein de l’Union européenne. Malgré une amélioration progressive de la qualité de l’air, le taux de particules fines dans l’air reste au-delà des limites fixées par l’OMS.

Les particules fines PM2,5 : une cause majeure de décès

Sur le demi-million de morts attribués à la pollution atmosphérique, pas moins de 253.000 ont été causés par une concentration excessive de particules fines PM2,5. Ces particules, dont le diamètre n’excède pas 2,5 microns, sont extrêmement dangereuses pour la santé. Elles peuvent s’infiltrer dans le sang et se propager dans tout l’organisme, provoquant diverses complications de santé.

Des progrès palpables, mais insuffisants

Malgré ce bilan sombre, il y a une lueur d’espoir. En effet, la qualité de l’air s’améliore lentement, mais sûrement dans l’UE. Entre 2005 et 2021, le nombre de décès dus aux particules fines PM2,5 a chuté de 41%. L’Union européenne vise une réduction de 55% d’ici à 2030. Cependant, ces efforts doivent être intensifiés pour atteindre cet objectif ambitieux.

Les principales sources de pollution

Les principales causes de cette pollution mortelle sont la combustion des énergies fossiles et l’élevage intensif. Ces activités rejettent d’énormes quantités de particules fines et de gaz nocifs dans l’atmosphère, contribuant ainsi à la dégradation de la qualité de l’air.