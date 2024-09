Simplifiez votre vie : 4 conseils d’un psychothérapeute

Vivre simplement et de manière équilibrée, c'est réussir à trouver un juste milieu dans tous les aspects de notre vie, en évitant les extrêmes et en se focalisant sur ce qui compte vraiment. Et vous, comment maintenez-vous cet équilibre dans votre vie ?

Tl;dr Une vie simple et équilibrée signifie harmoniser différents aspects de la vie.

Il faut trier ce qui est important et éliminer le reste pour créer plus d’espace.

Écouter ses vrais besoins et apprendre à dire non sont essentiels.

Ralentir et trouver un équilibre entre les sphères de la vie sont indispensables.

La simplicité et l’équilibre comme art de vivre

Une vie simple et équilibrée, mais qu’est-ce que cela signifie réellement ? Il s’agit d’une existence où les individus réussissent à harmoniser différents aspects de leur vie tout en évitant les excès et le superflu. Cependant, la simplicité n’est pas une norme universelle, elle dépend de la personnalité, de l’âge, de la situation et même de l’environnement de chacun. Comme le souligne Florence Bernard, psychothérapeute et éditrice aux éditions Quantum Way, « Tout le monde n’a pas les mêmes besoins, ni les mêmes aspirations et simplifier sa vie pour trouver un équilibre peut prendre de multiples formes ».

La nécessité de faire le tri

Une vie simple et équilibrée commence par la création de plus d’espace, tant autour de soi qu’en soi. Pour cela, il faut distinguer ce qui est essentiel de ce qui ne l’est pas, et avoir le courage de minimiser ou même d’éliminer le superflu. « Cela peut aider de faire une liste ou d’ouvrir un cahier, de faire 2 colonnes et de lister chaque jour tout ce qu’on a fait et de placer dans l’une ou l’autre colonne », propose notre experte.

Apprendre à s’écouter et à dire non

La simplification de la vie passe également par l’écoute de ses vrais besoins et par l’apprentissage du refus. Dire « non » à quelque chose ou à quelqu’un, c’est en réalité dire « oui » à soi. Florence Bernard nous met en garde contre certaines parties de nous qui cherchent à prendre soin des autres à tout prix, souvent au détriment de notre propre bien-être. « Apprendre à dire non, c’est apprendre à reconnaître l’amour inconditionnel des personnes qui m’entourent. Je peux alors dire non, sans peur de perdre la relation et sans peur d’être jugée. »

Ralentir et équilibrer les sphères de la vie

Enfin, ralentir et trouver un équilibre entre les différents aspects de la vie est crucial pour vivre simplement. Que ce soit le travail, les relations, la santé ou le développement personnel, aucun domaine ne doit dominer et mener notre vie au détriment des autres. « C’est un ressenti pas une équation », conclut notre experte.