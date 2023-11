Syllogomanie : explorez le mystérieux trouble qui vous empêche de jeter quoi que ce soit

Les individus souffrant de syllogomanie ont du mal à jeter ou à se débarrasser d'objets, quels que soient leur valeur. Ils conservent tout, des vieux vêtements aux bouteilles vides, en passant par les journaux publicitaires. Que pourrions-nous faire pour les aider ?

Imaginez un quotidien où chaque objet est précieux, chaque bout de papier est conservé, chaque vêtement usé est gardé. C’est la réalité des personnes atteintes de syllogomanie. Ce trouble d’accumulation compulsive se manifeste par une “incapacité chronique de jeter”, peu importe la valeur ou l’utilité des objets.

Le terme syllogomanie est dérivé du grec ancien “sullogos” qui signifie “rassemblement”. Ceux qui en souffrent ne peuvent tout simplement pas se séparer de leurs biens. Cela va des emballages de produits, aux papiers publicitaires, en passant par les vieux vêtements et les bouteilles vides. Parfois, l’accumulation est telle que certaines pièces du logement deviennent impraticables.

La syllogomanie, qui affecte aussi bien les hommes que les femmes, pourrait concerner jusqu’à 5% des Français. Ce trouble est souvent accompagné d’un isolement social, les symptômes apparaissant généralement à l’adolescence. Il ne faut pas le confondre avec le syndrome de Diogène, qui est centré sur le manque d’hygiène.

Néanmoins, la syllogomanie peut mener à des situations d’insalubrité, dues à l’accumulation d’objets obsolètes et sans intérêt. Malgré leurs différences, ces deux troubles demeurent assez proches dans leurs conséquences.

L’avis de la rédaction

Faire la lumière sur des troubles comme la syllogomanie est essentiel pour favoriser la compréhension et la tolérance. Il est important de souligner qu’il s’agit d’une maladie, et non d’un choix de vie. Ces personnes ont besoin de soutien et de compréhension, pas de jugement.