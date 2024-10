Symptôme majeur d’une rupture d’anévrisme : un choc semblable à un coup de tonnerre

L'éclatement d'un anévrisme cérébral peut gravement mettre en danger la vie d'une personne. Quels sont les signes précurseurs à surveiller pour éviter une telle situation ?

L’anévrisme cérébral, une bombe à retardement

La rupture d’un anévrisme cérébral est une situation médicale d’urgence. Les anévrismes sont plus courants qu’on ne l’imagine, souvent détectés par hasard en raison de leur nature silencieuse. Leur rupture, brutale, nécessite d’appeler immédiatement les urgences.

Un phénomène vasculaire silencieux

Le Pr Charlotte Cordonnier, chef de service neuro-vasculaire au CHU de Lille, nous éclaire sur cette pathologie : « Les vaisseaux du cerveau sont normalement droits. En cas d’anévrisme, une petite dilatation de la paroi de l’artère se crée formant une petite boule sur le vaisseau. » Ces anévrismes, généralement de petite taille, peuvent se situer sur tous les vaisseaux cérébraux, bien que plus souvent sur les artères de la circulation antérieure.

Dans certains cas, ils peuvent se fissurer, causant une hémorragie méningée anévrismale, une forme grave d’accident vasculaire cérébral (AVC). Selon la spécialiste, « Il s’agit alors d’une forme d’accident vasculaire cérébral (AVC) grave qui met en jeu le pronostic vital et le pronostic fonctionnel. » Notons que 65% des personnes touchées par une hémorragie méningée sont des femmes, soit 8 cas sur 5000 par an. Ce phénomène s’explique notamment par la baisse d’œstrogènes au moment de la ménopause, fragilisant la paroi artérielle si celle-ci est déjà sensible.

Des symptômes alarmants

Un anévrisme qui n’a jamais saigné ne présente aucun symptôme. Cependant, lorsque des symptômes apparaissent, cela signifie que l’anévrisme est en train de se rompre, créant une situation d’urgence. Les symptômes d’une rupture d’anévrisme sont ceux que l’on retrouve typiquement lors d’un AVC :

Un mal de tête explosif et inhabituel : « C’est comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. »

Une perte d’usage d’un membre.

Des difficultés à parler.

Un coma.

En présence de ces symptômes, il est crucial de contacter immédiatement les urgences médicales.