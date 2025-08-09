Un seul repas riche en graisses peut altérer la circulation sanguine cérébrale, selon une étude

Une étude récente révèle qu’un seul repas riche en graisses peut suffire à altérer la circulation sanguine vers le cerveau, mettant en lumière les effets immédiats d’une alimentation grasse sur la santé cérébrale et cardiovasculaire.

Tl;dr Un seul repas riche en graisses nuit au cerveau.

Les effets sont plus marqués chez les personnes âgées.

Saturés à limiter pour protéger cœur et cerveau.

Une étude inédite sur l’impact immédiat des repas gras

Dévorer une pizza ou un burger bien gras en fin de semaine : qui n’a jamais cédé à la tentation ? Pourtant, une équipe de chercheurs de l’University of South Wales alerte : même un seul repas trop riche en graisses saturées peut altérer la circulation sanguine vers le cerveau, augmentant ainsi le risque d’AVC et de démence. Si la graisse alimentaire joue plusieurs rôles – stockage d’énergie, protection des organes, transport des vitamines –, toutes ne se valent pas. Entre graisses saturées et insaturées, leurs effets divergent nettement sur la santé.

Cerveau vulnérable : les mécanismes en jeu

Le cerveau humain dépend d’un apport continu en sang pour fonctionner correctement. Habituellement, il bénéficie d’un système sophistiqué appelé « autorégulation cérébrale dynamique » qui maintient un flux sanguin stable malgré les variations quotidiennes de pression artérielle. Mais voilà : après un repas riche en graisses saturées, ce mécanisme s’affaiblit. Les vaisseaux sanguins deviennent moins souples, rendant la gestion des fluctuations de pression plus délicate. En clair, des épisodes répétés où le cerveau reçoit trop ou trop peu de sang pourraient à terme favoriser des troubles graves.

L’expérience du « brain bomb »

Pour comprendre cet effet quasi immédiat, les scientifiques ont recruté quarante-et-un hommes, jeunes adultes et seniors. Chacun a consommé un milkshake surnommé « the brain bomb », copie conforme d’un fast-food avec ses 130 g de graisses saturées. Avant et quatre heures après le test, diverses mesures ont été réalisées : dilatation des vaisseaux du bras (pour le cœur) et réaction des artères cérébrales lors de flexions (pour le cerveau), via échographie. Résultat frappant : la capacité à amortir les changements de pression était réduite après ce seul repas gras – plus encore chez les plus âgés (baisse supplémentaire d’environ 10%).

Voici quelques points essentiels mis en avant par les auteurs :

Effet rapide : dès quatre heures après ingestion, la fonction vasculaire chute.

dès quatre heures après ingestion, la fonction vasculaire chute. Sujets âgés : leur cerveau s’avère particulièrement exposé à ces perturbations.

leur cerveau s’avère particulièrement exposé à ces perturbations. Dépassements fréquents : beaucoup excèdent sans y penser les limites recommandées (30g/jour pour les hommes).

Mieux choisir ses matières grasses pour protéger son avenir

Si les conséquences d’une seule incartade restent limitées à court terme, multiplier ces écarts pourrait fragiliser durablement cœur et cerveau – surtout chez les personnes âgées déjà vulnérables aux maladies neurodégénératives. Remplacer les acides gras saturés par des polyinsaturés présents dans certains poissons ou noix apparaît donc essentiel. L’équipe pointe aussi un angle mort : on ignore encore comment réagit le cerveau féminin ou celui exposé aux bonnes graisses après un tel repas.

Chaque repas pèse sur notre santé immédiate autant que sur notre avenir cérébral. Une piqûre de rappel bienvenue face à nos habitudes alimentaires modernes souvent excessives.