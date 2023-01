Télésurveillance médicale : Nouveal fusionne avec son concurrent Maela

Ce mois de janvier, les deux startups françaises expertes du télésuivi médical Maela et Nouveal ont fusionné afin de constituer un acteur de référence sur le marché de la télésurveillance médicale et de l’orchestration des parcours patients. Un rapprochement stratégique qui permettra aussi aux deux acteurs d’être en phase avec les enjeux de la transformation du système de santé.

Le secteur de la télésurveillance médicale voit arriver un nouveau poids lourd. Il y a une semaine, le groupe La Poste et le fonds Patient Autonome de Bpifrance ont en effet annoncé la création d’un acteur de référence issu de la fusion de leur participation Nouveal avec son concurrent Maela.

Filiale de La Poste santé, Nouveal est une startup experte du télésuivi médical comptant 120 établissements de santé partenaires et collaborant depuis plusieurs années avec de grands laboratoires comme Novo Nordisk et Janssen. L’entreprise a développé son savoir-faire dans le télésuivi multi pathologies en gérant à la fois la pré admission administrative et médicale, le suivi après hospitalisation ou bien le portail patient.

Elle a également créé avec l’hôpital Henri Mondor de l’AP-HP une solution dédiée à la télésurveillance des patients atteints de cancer. Baptisée ONCO’nect, elle prévient des effets indésirables liés aux traitements grâce au suivi de qualité de vie et au recueil de données sur la douleur et les effets secondaires des médicaments prescrits. Si ces informations permettent ensuite aux médecins d’adapter leurs soins en fonction de chaque problématique, elles pourront à l’avenir accompagner les services d’oncologie dans l’identification des facteurs de risque.

L’autre experte de secteur, Maela, compte pour sa part une cinquantaine d’établissements de santé partenaires répartis dans 10 pays. En pleine croissance, elle a notamment signé un accord international avec le numéro mondial des technologies de santé (diabète, cardiovasculaire, chirurgie, médical et neurosciences) Medtronic pour distribuer son programme Get Ready®. Maela a aussi lancé en 2016 son offre « SOIN » (Service d’Orientation Infirmier Numérique) offrant la possibilité aux équipes soignantes de déléguer le suivi à des infirmières intégrées dans la startup. Les équipes soignantes gardent toutefois la supervision des alertes quotidiennes.

L’objectif de la fusion entre Maela et Nouveal ? Accélérer dans les services de parcours patients. Pour y parvenir, la nouvelle entité réunit les solutions et fonctionnalités complémentaires de deux entreprises, tout en s’appuyant sur leurs expériences, expertises, projets et partenaires (établissements de santé et industriels de santé).

Si ce rapprochement consolide le marché, il ambitionne aussi de proposer aux professionnels et établissements de santé un bon suivi personnalisé de leurs patients. A long terme, l’entité offrira des services de détection précoce et de prévention qualitatifs. Le groupe La Poste et le fonds Patient Autonome de Bpifrance formeront, aux côtés des fondateurs de Maela et Nouveal, les principaux actionnaires de l’entité.

La fusion des deux startups permet au groupe La Poste de se développer dans la santé à domicile ainsi que dans l’accompagnement du parcours patient. Il y a 5 ans, l’entreprise à mission a déployé une stratégie axée sur ses services humains et digitaux, sur sa présence territoriale et sur l’acquisition de nouveaux savoir-faire dans le secteur de la santé.

« La Poste entend ainsi contribuer, en tant qu’acteur de proximité à capitaux publics, à la transformation du système de santé en se positionnant aux côtés des professionnels de santé pour apporter des réponses qualitatives sécurisées aux besoins d’accompagnement des patients », indique le groupe dans un communiqué. En 2021, La Poste a réalisé 250 millions d’euros de chiffre d’affaires dans ce domaine d’activité.

Un chiffre qui s’explique par la croissance organique du groupe La Poste d’un côté, et par sa politique d’acquisitions de l’autre. « Avec le développement de Nouveal qui s’associe à Maela, La Poste consolide l’expertise de télésuivi et télésurveillance médicale du Groupe », poursuit l’entreprise dans le communiqué.

Lancé en 2018 par Bpifrance, le fonds Patient Autonome s’intéresse quant à lui aux licornes proposant des innovations axées sur divers sujets médicaux. On peut par exemple citer les innovations permettant d’optimiser des coûts de santé, d’améliorer les prises en charge, de renforcer la qualité et l’efficience des soins ou encore de fluidifier le parcours de soin en particulier sur les maladies chroniques (diabète, cancers, santé mentale…). Sa prise de participation dans Nouveal en 2020 s’inscrit donc pleinement dans cette stratégie.