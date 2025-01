Trouble de la dépersonnalisation : ce que nous savons de cette énigmatique maladie

Ce que nous savons sur le trouble de dépersonnalisation : une exploration de cette mystérieuse condition psychologique

Le mystère du trouble de dépersonnalisation

« Vous allez penser que je suis fou », confie Callum, un jeune homme de 18 ans assis dans le fauteuil de mon cabinet de thérapie. Ce sentiment d’être dans un rêve, de déconnexion avec la réalité, caractérise le trouble de dépersonnalisation dont il souffre.

Un trouble mental difficile à appréhender

Le trouble de dépersonnalisation est un état mental qui laisse souvent ceux qui en souffrent perplexes et déconcertés. Les personnes atteintes décrivent souvent une sensation d’être enfermées dans une bulle, de regarder le monde à travers une vitre ou de voir leur propre corps comme s’il appartenait à quelqu’un d’autre.

Malheureusement, « personne ne comprend ce que je veux dire », se désole Callum. C’est en grande partie dû au manque de vocabulaire pour décrire précisément ces expériences de dépersonnalisation et de déréalisation.

Un diagnostic souvent manqué ou mal compris

La complexité de ce trouble et l’absence de formation adéquate des professionnels de la santé mentale font que le diagnostic est souvent manqué ou mal compris. Au Royaume-Uni, il faut en moyenne entre huit et douze ans pour qu’un diagnostic correct soit posé. De nombreux patients sont orientés vers des traitements inefficaces pour la dépression ou l’anxiété, ou voient leurs symptômes être ignorés ou mal interprétés.

Des efforts pour améliorer la situation

Heureusement, les choses sont en train de changer. De plus en plus de professionnels de la santé mentale prennent conscience de leurs lacunes en matière de troubles dissociatifs et cherchent des conseils et des ressources. Des recherches sont en cours pour mieux comprendre le trouble de dépersonnalisation et développer une thérapie plus adaptée.