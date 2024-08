Trypophobie : Découvrez l’étrange peur des trous

La trypophobie est une peur irrationnelle et excessive des petites cavités, en particulier des surfaces qui en sont remplies. Cela vous semble-t-il familier ou étrange ?

Tl;dr La trypophobie est la peur irrationnelle des petits trous.

Elle est considérée comme une phobie médicale depuis 2005.

Les symptômes incluent malaise, anxiété, répulsion, sueurs, palpitations, tremblements et vertiges.

Le traitement repose sur la thérapie d’exposition.

La trypophobie : une peur méconnue

Lorsqu’il est question de phobies, la plupart des gens pensent aux peurs communes comme l’arachnophobie ou l’agoraphobie. Pourtant, une phobie moins connue, mais tout aussi réelle, existe : la trypophobie. Il s’agit d’une peur irrationnelle et exagérée des petits trous, et plus précisément des surfaces remplies de ces derniers.

Comprendre la trypophobie

Si vous vous trouvez mal à l’aise devant une passoire, une éponge ou les alvéoles d’une ruche d’abeilles, vous souffrez peut-être de trypophobie. Reconnue comme phobie médicale depuis 2005, ce trouble suscite une peur panique et irrationnelle face à des amas de petits trous serrés les uns contre les autres.

Les symptômes et le traitement

Les personnes atteintes ressentent un sentiment de malaise, d’anxiété et de répulsion. Il n’est pas rare d’observer des sueurs, des palpitations cardiaques, des tremblements et même des vertiges. Bien que cette phobie soit méconnue, elle est assez fréquente, touchant environ 11% des hommes et 20% des femmes.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Comme pour d’autres troubles irrationnels et phobies, le traitement repose principalement sur la thérapie d’exposition. Cette technique de désensibilisation consiste à amener le patient à se confronter à ses peurs pour ensuite diminuer la réponse anxieuse.