Trypophobie : Découvrez la phobie insolite des trous

La trypophobie nous rappelle que la peur, aussi irrationnelle soit-elle, demeure une expérience subjective profondément ancrée dans notre psyché. Chaque avancée dans la compréhension de ces troubles représente une victoire pour la médecine et une lueur d’espoir pour ceux qui en souffrent.

Malgré sa méconnaissance par le grand public, la trypophobie serait assez répandue, touchant notamment “environ 11% des hommes et 20% des femmes”.

Face à de tels objets, les personnes atteintes de trypophobie peuvent éprouver un malaise , une anxiété intense et un sentiment de répulsion . Il n’est pas rare qu’elles présentent également des manifestations physiques, telles que :

La trypophobie est caractérisée par une peur excessive et irrationnelle des surfaces comportant de nombreux petits trous. Cette peur vous semble-t-elle familière ?

Vous aimez nos contenus ?