Un appareil anti-épilepsie implanté dans le crâne d’un jeune Britannique suscite l’espoir

La réussite de cette opération représente un espoir incroyable pour tous les patients souffrant d’épilepsie résistante aux traitements. Ce progrès illustre parfaitement comment la technologie et la médecine peuvent s’unir pour transformer des vies. Il reste essentiel de continuer à soutenir la recherche pour développer des traitements innovants tels que le Picostim.

Selon la famille d’Oran, l’opération est un véritable succès. Les crises d’épilepsie du jeune homme ont été réduites de 80% pendant la journée. Ses convulsions nocturnes sont également devenues “plus courtes et moins sévères”, selon sa mère, Justine Knowlson.

La procédure, menée lors de l’essai clinique CADET, a duré huit heures et a consisté à insérer deux électrodes dans la zone du thalamus, un centre nerveux essentiel dans la transmission de l’information neuronale. Le dispositif Picostim a ensuite été vissé dans l’os du crâne d’Oran. Cette approche innovante a permis de réduire les effets secondaires typiques des interventions similaires, comme le risque d’ infection .

