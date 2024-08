Un cas de rage découvert chez une chauve-souris en Mayenne

#GareÀLaRage 🐶🐱 | Soyons vigilants en #Mayenne . Si la rage n'est plus endémique en France 🇫🇷, des cas de rage isolés sont régulièrement détectés, liés à des introductions d’ animaux de compagnie en provenance de pays où la maladie circule encore. ⚠️ Une fois les symptômes… pic.twitter.com/aPBHK20phf

Rappelons que le virus responsable de la rage se trouve dans la salive des animaux infectés et se communique par morsure ou griffure.

Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter