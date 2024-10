Un complément alimentaire peut-il vraiment faire disparaître les mouches volantes dans vos yeux ?

Un complément alimentaire peut-il vraiment vous aider à réduire les gênantes mouches volantes dans les yeux ?

Tl;dr Les « mouches volantes » sont des structures flottantes dans le champ de vision.

Un supplément appelé Clearer promet de réduire leur taille.

Les experts restent sceptiques sur l’efficacité de ce supplément.

Les mouches volantes : un phénomène visuel courant

Un ciel dégagé peut révéler des structures ressemblant à des toiles d’araignée flottant dans votre champ de vision. Ces phénomènes, nommés floaters ou plus formellement muscae volitantes, latin pour ‘mouches volantes’, sont courants et souvent agaçants.

Un supplément pour réduire les floaters ?

Un article récent dans le Mirror propose une solution pour se débarrasser naturellement de ces floaters : un supplément appelé Clearer, produit par Theia Bio. Selon Sarah Brewer, une généraliste citée dans l’article, Clearer serait une solution naturelle, mais efficace pour atténuer les floaters. Néanmoins, elle ne parle pas d’élimination totale.

Le site de Theia Bio est plus précis. Il mentionne que Clearer contient un mélange d’antioxydants et de micronutriments antiglycation qui a été prouvé scientifiquement réduire la taille des floaters et l’inconfort visuel chez environ 70 % des sujets testés sur six mois.

Les floaters : un phénomène naturel lié à l’âge

Les floaters sont principalement dus au vieillissement. Avec l’âge, le vitré – une substance gélatineuse transparente à l’intérieur de l’œil – commence à se densifier et à se rétracter. Les floaters sont les ombres que ces grumeaux de collagène projettent sur la rétine. Plus on vieillit, plus le nombre de floaters augmente.

La question se pose alors : est-il possible que des suppléments de vitamines puissent avoir une influence sur ces amas de collagène pour améliorer le vitré ?

Une efficacité à démontrer

Une étude taïwanaise de 2022 rapporte que la prise de suppléments d’enzymes de fruits à haute dose pourrait réduire les floaters, mais la méthode de mesure du nombre de floaters n’est pas claire. De plus, l’étude citée par Theia Bio pour prouver l’efficacité de Clearer n’est basée que sur 26 personnes. Cette étude ne me convainc pas de l’efficacité de ce complément alimentaire.

On en pense quoi ? Il n’existe pas de solution miracle pour éliminer les floaters. Les suppléments comme Clearer pourraient aider à les atténuer, mais cela reste à prouver. La meilleure solution semble être d’apprendre à vivre avec. Ces structures flottantes sont naturelles et inoffensives, bien qu’ennuyeuses. Si vous êtes gêné par des floaters, le mieux est de consulter un ophtalmologue pour écarter toute pathologie plus grave.