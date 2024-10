Un complément alimentaire réduit l’agressivité de 28%

Découvrez le complément alimentaire qui peut réduire l'agressivité jusqu'à 28% !

Tl;dr Les oméga-3 pourraient réduire l’agressivité, selon une étude.

Les chercheurs ont observé un effet modeste mais notable à court terme.

L’oméga-3 pourrait aider à réguler l’agressivité en réduisant l’inflammation cérébrale.

Le potentiel des oméga-3

Connues pour leurs bienfaits sur la santé mentale et physique, les acides gras oméga-3 pourraient également contribuer à modérer l’agressivité, selon une étude récente.

Un lien avec la nutrition

Des recherches antérieures ont établi un lien entre les oméga-3 et la prévention de la schizophrénie. De plus, on pense que certaines formes d’agressivité et de comportement antisocial pourraient être liées à une carence nutritionnelle. « Ce que nous mangeons peut influencer la chimie de notre cerveau ».

Une méta-analyse prometteuse

Des chercheurs de l’Université de Pennsylvanie ont mené une méta-analyse de 29 essais contrôlés randomisés sur les effets des oméga-3 sur l’agressivité. Ces essais, qui couvraient une population variée, ont montré une réduction modeste mais notable de l’agressivité à court terme, allant jusqu’à 28% en fonction de diverses variables.

Un impact sur différents types d’agressivité

Les résultats montrent que les oméga-3 peuvent aider à réduire tant l’agressivité réactive (en réponse à une provocation) que l’agressivité proactive (comportement planifié à l’avance). Les chercheurs pensent que les oméga-3 pourraient aider à réguler l’agressivité en réduisant l’inflammation cérébrale et en maintenant le bon fonctionnement des processus cérébraux vitaux.