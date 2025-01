Un expert dévoile pourquoi cheveux et ongles poussent plus vite chez certains

Un expert dévoile les raisons pour lesquelles les cheveux et les ongles de certaines personnes poussent plus rapidement.

Tl;dr Notre perception des cheveux et des ongles a évolué au fil de l’histoire.

Les cheveux et les ongles poussent constamment, avec des vitesses variables selon les individus.

Les facteurs génétiques, l’âge, les hormones et la nutrition influencent la croissance des cheveux et des ongles.

De l’importance des cheveux et des ongles dans notre société

S’il est un fait indéniable, c’est bien l’importance des cheveux et des ongles dans notre société. Ces attributs ont toujours joué un rôle crucial dans la signification de qui nous sommes et de notre statut social. Ils sont, en quelque sorte, ce qui sépare l’homme des cavernes du businessman.

L’influence du confinement sur notre perception

Le confinement dû à la COVID a d’ailleurs renforcé notre appréciation pour nos coiffeurs et nos esthéticiens. Même Taylor Swift a avoué qu’elle a dû se couper les cheveux elle-même durant cette période. Mais que se passerait-il si nous décidions de laisser pousser nos cheveux et nos ongles sans contrôle ? La réponse est simple : ils continueraient à pousser. En moyenne, les cheveux poussent de 1 centimètre par mois, tandis que les ongles s’allongent de plus de 3 millimètres.

Des records impressionnants

Lorsqu’ils ne sont pas contrôlés, les cheveux et les ongles peuvent atteindre des longueurs impressionnantes. C’est le cas d’Aliia Nasyrova, surnommée la Rapunzel ukrainienne, qui détient le record du monde des plus longs cheveux sur une femme vivante, avec une longueur de 257.33 cm. Quant aux ongles, c’est Diana Armstrong des États-Unis qui détient le record avec une longueur de 1,306.58 cm.

La croissance des cheveux et des ongles : une question de génétique

La génétique est le facteur le plus déterminant dans la croissance des cheveux et des ongles. Si la vitesse de croissance varie d’un individu à l’autre, elle reste généralement constante au sein d’une même famille. L’âge, les hormones et la nutrition sont aussi des facteurs influençants.

C’est pourquoi une alimentation équilibrée, riche en nutriments nécessaires à la santé de nos cheveux et de nos ongles, est essentielle. En revanche, contrairement à une croyance populaire, les cheveux et les ongles ne continuent pas à pousser après la mort.