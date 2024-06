Un Français sur dix a déjà consommé de la cocaïne, révèle l’Observatoire des drogues

Ces chiffres alarmants doivent nous interpeller. La consommation de cocaïne, autrefois associée à une certaine élite, touche désormais toutes les couches de la population. Il est essentiel de renforcer les actions de prévention et de sensibilisation, afin de freiner cette tendance préoccupante. L’éducation et l’information restent des outils essentiels dans la lutte contre les addictions.

Selon Guillaume Airagnes, directeur de l’OFDT, cette hausse s’explique principalement par une offre croissante et une diversification de l’usage . La cocaïne est désormais non seulement consommée dans des contextes festifs, mais aussi dans des milieux professionnels à forte pénibilité.

L’étude, baptisée EROPP pour “Enquête sur les représentations, opinions et perceptions sur les psychotropes”, a été menée sur un large échantillon de 14 984 personnes âgées de 18 à 75 ans .

Révélées le 26 juin, des statistiques inquiétantes de l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT) montrent que près de 10% des adultes en France ont déjà consommé de la cocaïne .

