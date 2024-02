Cocaïne : Découvrez les impacts de cette dangereuse substance

Initialement associée à une élite, la cocaïne s'est désormais infiltrée dans toutes les strates sociales, avec plus d'un quart des utilisateurs en Europe résidant en France. Malgré son image de "drogue festive", elle reste hautement addictive et risquée. Cela soulève-t-il des questions sur notre gestion des addictions ?

La cocaïne en France : un fléau à double tranchant

La cocaïne, autrefois réservée à une élite, a désormais imprégné toutes les couches de notre société, faisant de la France le foyer de plus d’un quart des consommateurs de cocaïne en Europe. Cette drogue, souvent associée à la fête, cache une réalité bien plus sombre.

La cocaïne : une montée en puissance dangereuse

La cocaïne est une substance extrêmement addictive qui offre à ses utilisateurs un sentiment d’énergie et d’euphorie. Elle agit en bloquant la recapture des neurotransmetteurs liés au bien-être, comme la dopamine, la sérotonine et la noradrénaline, intensifiant ainsi ces sentiments. Cependant, les effets de la cocaïne peuvent rapidement s’avérer néfastes :

Provoquer des symptômes psychotiques, tels que la paranoïa et des hallucinations

Déclencher un comportement violent

Accélérer la respiration et les battements du cœur, augmentant ainsi la tension artérielle

Des complications à vie

En plus de ces effets immédiats, l’utilisation de la cocaïne peut entraîner des complications à long terme. Parmi elles, on note un épaississement et une constriction des vaisseaux sanguins, augmentant les risques de crises cardiaques et d’accidents vasculaires cérébraux. De plus, la cocaïne peut endommager sévèrement les tissus du nez, allant jusqu’à percer le cartilage des narines.

Une consommation alarmante en France

La France se positionne comme l’un des principaux consommateurs de cocaïne en Europe, avec environ 600 000 consommateurs sur 2,3 millions au total. Malgré les efforts des autorités pour freiner cette consommation croissante, les saisies de cocaïne ont connu une “évolution” notable depuis 2015, avec une hausse impressionnante en 2021.