Un gel contraceptif masculin donne de bons premiers résultats

Une étude révèle l'efficacité remarquable d'une nouvelle méthode de contraception masculine, dépourvue d'hormones. Cette avancée pourrait-elle marquer le début d'une nouvelle ère en matière de contraception?

Tl;dr Une contraception masculine réversible est en cours de développement.

Des chercheurs se concentrent sur l’immobilité des spermatozoïdes.

Une molécule inhibe une protéine nécessaire à la fertilité masculine.

Le composé CDD-2807 réduit la motilité et le nombre de spermatozoïdes.

Bien qu’on en parle depuis des décennies, la contraception masculine réversible, efficace et sûre semble toujours hors de portée. Les obstacles ne sont pas seulement sociétaux, ils sont aussi biologiques en raison de la complexité de la fertilité masculine. Toutefois, des chercheurs, dans une étude publiée dans la revue Science le 23 mai 2024, ont fait un pas important pour surmonter ces obstacles.

Une nouvelle approche de la contraception masculine

Selon l’étude, une “petite molécule” serait capable d’inhiber la sérine/thréonine kinase 33 (STK33), une protéine essentielle à la fertilité masculine. Le Dr Martin Matzuk, qui a dirigé l’étude, a commenté ce résultat notable et a décrit l’approche adoptée par son équipe :

Nous nous sommes concentrés sur une nouvelle approche : identifier une petite molécule qui inhiberait la sérine/thréonine kinase 33 (STK33), une protéine spécifiquement nécessaire à la fertilité chez les hommes et les souris.

Les expériences sur des souris ont montré des résultats prometteurs

A travers des expériences scientifiques, les chercheurs ont trouvé que l’inactivation du gène responsable de la production de cette protéine STK33 rendait les souris mâles stériles. Les souris deviennent porteuses de spermatozoïdes anormaux, non viables, ayant une mauvaise motilité.

La découverte du composé CDD-2807 : un nouvel espoir

Le composé CDD-2807, a été identifié comme un inhibiteur prometteur du gène STK33 lors des tests sur les souris. Il a traversé la barrière hémato-testiculaire et a réduit la motilité et le nombre de spermatozoïdes, ainsi que la fertilité des souris mâles sans pour autant présenter de toxicité. Des résultats plus encourageants encore, ce composé n’a pas induit de modification de la taille des testicules et l’effet contraceptif était réversible.

Ces avancées indiquent que le composé CDD-2807 pourrait être une solution de choix pour la contraception masculine. Cependant, des tests supplémentaires sont nécessaires, notamment sur des primates puis sur l’homme, pour garantir son efficacité et son innocuité à grande échelle.

Au vu des progrès réalisés, on peut espérer que la contraception masculine n’est plus qu’à quelques pas. Dans l’attente, la vasectomie demeure la méthode la plus efficace en matière de contraception masculine et pourrait prochainement devenir réversible grâce à d’autres recherches en cours.