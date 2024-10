Un gramme de sel, l’élément clé qui peut prévenir des millions de crises cardiaques

La consommation excessive de sel est un problème de santé publique majeur. Cette étude apporte une preuve supplémentaire de la nécessité d’agir à l’échelle mondiale pour réduire notre consommation de sel. Sensibiliser le public, proposer des alternatives saines et mener des politiques de santé publique ambitieuses sont des leviers essentiels pour prévenir des millions de cas de maladies cardiovasculaires.

Cependant, « un programme de réduction du sel qui est réalisable, cohérent, durable et ciblant les sources alimentaires majeures actuelles et à venir de sel en Chine est urgemment nécessaire », écrivent les chercheurs. Ils soulignent que cette réduction devrait être constante sur plusieurs années.

Les chercheurs ont également examiné deux autres scénarios : une réduction de 3,2 grammes par jour (soit une baisse de 30 % par rapport à la moyenne) d’ici à 2025, et la réduction de la consommation de sel à la recommandation de 5 grammes par jour d’ici à 2030.

En Chine, la consommation quotidienne moyenne de sel atteint 11 grammes, bien au-dessus des 5 grammes recommandés par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Les chercheurs ont compilé les dernières statistiques sur la taille de la population, la consommation de sel, la pression artérielle et les taux de maladies .

En observant les données de santé des adultes en Chine, les auteurs de l’étude estiment qu’une réduction d’un gramme seulement de l’apport journalier en sel suffirait à prévenir 9 millions de cas d’ accidents vasculaires cérébraux (AVC) et de crises cardiaques entre maintenant et 2030. Avec 4 millions de ces cas susceptibles d’être fatals, une telle mesure simple pourrait sauver énormément de vies.

Si nous savons tous que consommer trop de sel augmente la pression artérielle, entraînant des problèmes cardiovasculaires, une étude récente de 2022 a quantifié ce lien en termes clairs et précis pour sensibiliser le grand public.

