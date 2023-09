Les dangers du sel une nouvelle fois mis en lumière

Des chercheurs concluent qu'un régime "sans sel" est susceptible de réduire de près de 20% le risque de problèmes liés au coeur.

En favorisant l’hypertension, une surconsommation de sel peut être à l’origine de problèmes cardiaques, d’accident vasculaire cérébral ou encore de déclin cognitif.

Dans un article paru dans le quotidien britannique The Guardian, on découvre une fois encore que la santé de notre coeur peut être améliorée en réduisant l’apport en sel.

Une étude sud-coréenne

Et les résultats de cette étude ont été repérés par Slate.fr. Elle a été dirigée par le docteur Yoon Jung Park de l’hôpital universitaire national de Kyungpook.

Elle se base sur des renseignements provenant de la UK Biobank, une grande banque de données sanitaires recueillies entre 2006 et 2010 “sur plus de 500.000 personnes âgées de 40 à 70 ans dans tout le Royaume-Uni”.

Sel : un suivi de onze années

C’est à une seule question que les participants devaient répondre, et elle était relative à la fréquence à laquelle elles salaient leur repas : “jamais ou rarement”, “parfois”, “habituellement” ou “toujours”.

Après un suivi de plus de dix ans, les chercheurs étaient en mesure de remarquer que les personnes salant toujours leurs repas étaient, de manière générale, bien plus susceptibles de développer une fibrillation auriculaire par rapport aux autres groupes. Et, note le quotidien britannique, “les personnes souffrant de fibrillation auriculaire sont cinq fois plus susceptibles d’être victimes d’un accident vasculaire cérébral”.

Une cuillère à café par jour, maximum

Pour les scientifiques, les personnes réduisant leur consommation de sel “pourraient voir une grande différence dans leur risque de développer des maladies cardiovasculaires”.

James Leiper, de la British Heart Foundation et dans les colonnes du Guardian, précise pour sa part :