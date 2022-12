Aliments ultra-transformés : un lien avec le déclin cognitif ?

Une étude récente se penche sur le lien entre ces aliments et le risque accru de démence.

Les aliments ultra-transformés sont, bien que l’on s’en défende souvent, très présents dans nos cuisines, nos placards.

Qu’il s’agisse de pizzas surgelées, de chips, de cookies… Les matières premières ont subi d’importantes transformations par des procédés industriels et de nombreux additifs sont utilisés. Et cette famille d’aliments est à l’origine de plus de la moitié des apports énergétiques dans de nombreux pays occidentaux.

Un déclin cognitif favorisé

Déjà responsables selon des études antérieures de favoriser l’obésité et les maladies cardiovasculaires, une nouvelle étude dont les résultats ont paru dans Jama Neurology font de ces aliments des “boosters” de déclin cognitif. En d’autres termes ils favoriseraient la démence, ou du moins nous rendraient moins performants.

Les chercheurs de l’Université de médecine de Sao Paulo au Brésil ont ainsi et d’un côté, dégagé un lien entre déclin cognitif et alimentation ultra-transformée. Mais de l’autre côté, la causalité n’est pas formellement établie.

L’étude en détails

Quatre groupes ont été constitués parmi les participants (âgés de 50 ans en moyenne au début de l’étude qui a duré 10 ans) selon la part dans leur alimentation de ces produits transformés.

Résultat ? Les chercheurs avancent que les personnes consommant les aliments les plus ultra-transformés présentent un taux de déclin cognitif 28% plus rapide et un taux de déclin des fonctions exécutives 25% plus rapide, par rapport à ceux ne consommant que très peu des aliments incriminés.

Un résultat à manier avec précaution

Cependant, un déclin a été observé parmi les quatre groupes, à la fin du suivi de 10 ans. Une observation attendue puisque le déclin augmente avec l’âge.

Futura-Sciences rapporte les explications de Duane Mellor, professeur de diététique à l’Aston Medical School de Birmingham au Royaume-Uni :

Le problème n’est peut-être pas le fait de manger plus d’aliments ultra-transformés, cela pourrait être plus le fait qu’ils ont mangé moins d’aliments peu transformés comme des légumes, des fruits, des fruits à coque, des graines et de légumineuses (…) nous devons essayer de manger moins d’aliments riches en sucres ajoutés, en sel et en graisse tout en mangeant plus de légumes, de fruits, de noix et de légumineuses connues pour leur bénéfice sur la cognition et la santé en générale.