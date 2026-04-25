Un médecin alerte sur un complément populaire qui fait grimper tension et rythme cardiaque : le consommez-vous ?

Un médecin alerte sur les dangers d’un complément alimentaire populaire qui connaît un succès viral : ce produit, largement utilisé, peut entraîner une élévation de la tension artérielle et du rythme cardiaque, exposant ainsi ses consommateurs à des risques pour la santé.

Tl;dr Excès d’électrolytes peut nuire à la santé.

Suppléments inutiles hors efforts physiques intenses.

Consultez un médecin avant toute supplémentation.

Électrolytes : engouement et risques sous-estimés

La folie des suppléments d’électrolytes s’empare actuellement des réseaux sociaux, portée par des influenceurs et certains professionnels du sport. La promesse ? Compenser les pertes minérales liées à la transpiration – principalement en sodium, potassium ou encore magnésium. Pourtant, derrière cette tendance, une question s’impose : ces produits sont-ils réellement indispensables à tous ? Et surtout, leur consommation sans discernement pourrait-elle présenter des dangers ?

L’avertissement d’une experte du NHS

Sur Instagram, la voix de Dr Miranda Layton, médecin au sein du NHS et marathonienne chevronnée, résonne comme un signal d’alarme. Elle met en garde contre l’usage abusif des boissons riches en électrolytes, dont la popularité ne cesse de croître au-delà du cercle des sportifs intensifs. Selon elle, « vous consommez peut-être trop d’électrolytes ». L’argument central ? Ces produits sont souvent saturés de sodium — autrement dit, de sel — alors que nos habitudes alimentaires nous exposent déjà à un excès. À terme, cette surconsommation peut entraîner une augmentation de la tension artérielle et, plus immédiatement, perturber le rythme cardiaque, surtout chez ceux qui ne souffrent pas de déshydratation sévère.

L’utilité réelle des suppléments remise en question

En complément, l’analyse de Dr Sara Rosenkranz, enseignante-chercheuse à l’Université du Nevada, apporte un éclairage scientifique : les électrolytes, dotés d’une charge électrique qui agit sur les nerfs et muscles, sont essentiels à l’équilibre physiologique (pression artérielle, rythme cardiaque ou hydratation). Toutefois, la majorité des adultes bénéficie déjà d’un apport suffisant via l’alimentation quotidienne. Pour la spécialiste interrogée par l’American Heart Association, recourir aux suppléments n’a véritablement d’intérêt que pour :

Les sportifs pratiquant plus de 75 minutes d’effort intense ;

Les personnes subissant une transpiration extrême ;

Ou celles excluant totalement le sel de leur régime.

Dans tous les autres cas — y compris après une séance modérée ou un simple footing — privilégier une bonne hydratation avec de l’eau reste suffisant.

Sagesse et vigilance avant tout

Face à ce phénomène amplifié par le marketing et les effets de mode sur Internet, il paraît essentiel de rappeler que chaque organisme a ses propres besoins. Avant de succomber à la tentation d’un nouveau supplément présenté comme miraculeux, il vaut mieux donc interroger son mode de vie… et demander conseil à un professionnel de santé qualifié. Un choix éclairé protège bien mieux qu’un remède miracle éphémère.