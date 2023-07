Un médecin trouve un moyen de mettre fin au hoquet

Enfin une méthode pour nous sortir de l'enfer des astuces de grand-mère qui ne fonctionnent jamais ?

On connait tous ces trucs de grand-mère qui se passent de génération en génération. Pour faire passer le hoquet, boire la tête à l’envers, éprouver une grosse peur etc. Pour des résultats très médiocres, convenons-en, même si s’arrêter de respirer un long moment est peut-être le plus efficace.

Si ce spasme incontrôlable des muscles respiratoires finit par passer de lui-même, certaines personnes peuvent présenter un hoquet chronique qui va perturber leur quotidien.

Un procédé homologué contre le hoquet

HiccAway est le nom d’un dispositif mis au point par le Dr Ali Seifi, neurologue à l’Université du Texas à San Antonio. En forme de L, il s’agit d’une paille qui est déjà en vente mais seulement aux Etats-Unis au prix très raisonnable de 14 dollars, nous apprend Ça m’intéresse.

C’est en 2015 qu’il a commencé à y travailler, l’un de ses patients opéré du cerveau ayant développé un hoquet chronique. Si l’on sait que les muscles inspiratoires sont liés au cerveau par le nerf vague, le chemin permettant le contrôle du hoquet est mal connue.

Certes des traitements sont en mesure de détendre les muscles et les nerfs, mais aucun autre ne peut prétendre arrêter le spasme.

Le principe du dispositif

La paille est percée à sa basse extrémité d’un petit trou, et en haut d’un de plus grande taille. La paille fait en sorte qu’en buvant de l’eau, une pression suffisante est appliquée sur la glotte et les muscles à l’origine du hoquet pour le stopper.

Son test sur près de 250 personnes a permis d’arrêter le mécanisme dans 92% des cas.

Une méthode applicable sans rien débourser

Mais les principes biologiques à la manœuvre peuvent être mis en route sans cet outil. À The Atlantic, un expert américain, Luc Morris, recommande d’expirer tout l’air de ses poumons, d’inspirer profondément et d’attendre 10 secondes, puis d’inspirer un peu plus et d’attendre encore cinq secondes, avant d’expirer.

Une méthode efficace pour la plupart (84%) des 20 patients l’ayant testée.