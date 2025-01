Un signe étonnant de la maladie de Parkinson observable des décennies avant les tremblements

Un signe surprenant de la maladie de Parkinson qui se manifeste plusieurs décennies avant l'apparition des premiers tremblements : une découverte inattendue pour comprendre cette pathologie neurodégénérative.

Tl;dr Des études révèlent que les symptômes vocaux sont un signe précoce de la maladie de Parkinson.

La modification de la voix pourrait survenir des décennies avant les symptômes moteurs.

Un nouvel outil de dépistage analyse les modèles vocaux pour détecter la maladie avec une précision de 80-90%.

La maladie de Parkinson : un signe précoce caché dans la voix

Bien que les tremblements et la rigidité soient généralement associés à la maladie de Parkinson, les premiers signes pourraient apparaître des décennies avant ces symptômes moteurs. Une récente recherche a dévoilé un signe précoce surprenant de la maladie : des changements subtils dans la voix, comme une voix faible ou monotone.

Les troubles vocaux : un signe avant-coureur de la maladie

La maladie de Parkinson est une affection du système nerveux central qui affecte le mouvement et est causée par la perte de cellules nerveuses dans le cerveau. Cette dégradation entraîne une baisse des niveaux de dopamine, conduisant à une aggravation progressive des symptômes de la maladie. Outre les tremblements et la rigidité, la maladie peut également provoquer des difficultés de mouvement et d’équilibre, augmentant ainsi le risque de chutes.

Des études antérieures ont déjà associé la maladie de Parkinson à des troubles vocaux, qui pourraient se traduire par une voix faible et monotone. Une étude menée sur des pinsons zébrés par des neuroscientifiques du laboratoire de Julie E Miller, professeure adjointe à l’université de l’Arizona, a révélé que ces symptômes vocaux pourraient apparaître bien plus tôt, parfois des décennies avant l’apparition des symptômes moteurs.

Un nouvel outil de dépistage prometteur

Les chercheurs du Providence Saint John’s Health Center ont mis au point un outil de dépistage automatisé qui analyse les modèles vocaux pour détecter la maladie de Parkinson avec une précision de 80 à 90%. Cela offre une méthode prometteuse pour un diagnostic précoce.

Les implications de la maladie

L’âge moyen d’apparition des symptômes de la maladie de Parkinson est de 70 ans. La maladie peut affecter la mémoire, le langage et les capacités de raisonnement des personnes. Certains peuvent se sentir irritables et préoccupés dès le début de la maladie. Ils peuvent également ressentir de la dépression et de l’anxiété. À un stade avancé, la maladie de Parkinson peut affecter les muscles de la bouche, entraînant des difficultés à avaler et à mâcher. Les patients peuvent également se réveiller souvent pendant la nuit, faire des cauchemars et s’endormir pendant la journée.