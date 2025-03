Un symptôme nasal courant pourrait révéler les premiers signes de la maladie de Parkinson

Un symptôme courant du nez pourrait être le premier indicateur de la maladie de Parkinson.

La détection précoce de la maladie est cruciale pour une meilleure qualité de vie.

Un des premiers symptômes souvent ignorés est la diminution du sens de l’odorat.

La maladie de Parkinson : une prévalence en hausse

Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), la prévalence de la maladie de Parkinson a doublé au cours des 25 dernières années. En 2019, cette maladie a touché 8,5 millions de personnes à travers le monde. Étant donné qu’il n’existe pas de remède à cette affection, son dépistage précoce est d’une importance capitale pour assurer une meilleure qualité de vie aux personnes atteintes.

Qu’est-ce que la maladie de Parkinson ?

La maladie de Parkinson est un trouble neurologique qui entraîne des problèmes de mouvement, de santé mentale, de sommeil, de douleur et d’autres problèmes de santé. Cette affection, incurable, s’aggrave avec le temps. Les thérapies et les médicaments peuvent seulement réduire les symptômes.

Les symptômes de la maladie de Parkinson

Parmi les symptômes les plus courants de la maladie de Parkinson, on compte les tremblements involontaires de certaines parties du corps, le mouvement lent et les muscles rigides et inflexibles. Cependant, un symptôme souvent négligé qui apparaît bien avant beaucoup d’autres est une diminution du sens de l’odorat, aussi appelée anosmie.

La maladie de Parkinson est complexe et présente plus de 40 symptômes, allant des symptômes physiques aux symptômes psychologiques. Ces symptômes varient d’une personne à l’autre. Cependant, l’anosmie se manifeste souvent comme un signe précoce. Selon le NHS, la perte du sens de l’odorat peut parfois survenir plusieurs années avant que d’autres symptômes ne se développent. L’identifier plutôt que de l’ignorer est crucial pour une détection précoce de la maladie.

Symptômes principaux et secondaires de la maladie de Parkinson

Les symptômes principaux de la maladie de Parkinson, parfois appelés parkinsonisme par les médecins, comprennent les tremblements, la lenteur des mouvements et la rigidité musculaire. D’autres symptômes incluent une série d’autres symptômes physiques et mentaux, comme des problèmes d’équilibre, des douleurs nerveuses, des problèmes urinaires, de la constipation, des troubles de l’érection, des vertiges, une transpiration excessive, des difficultés à avaler, de l’insomnie, de la dépression, de l’anxiété et de la démence.