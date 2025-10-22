Un simple examen des yeux pourrait dévoiler de futurs troubles cardiaques insoupçonnés

Des examens oculaires réguliers pourraient permettre d’identifier précocement des signes de maladies cardiovasculaires. Les yeux offrent en effet une fenêtre sur la santé du cœur, révélant parfois des indices avant l’apparition de symptômes cardiaques.

Tl;dr Examens oculaires détectent précocement les maladies cardiaques.

Lésions rétiniennes signalent hypertension ou risques cardiovasculaires.

Imagerie avancée améliore le dépistage non-invasif des patients à risque.

Les yeux, sentinelles insoupçonnées du cœur

On l’ignore souvent, mais les troubles du cœur peuvent, bien avant tout symptôme classique, laisser leurs premiers indices… dans nos yeux. Ainsi, lors d’un simple contrôle de la vue, un spécialiste peut parfois déceler des signes annonciateurs d’une pathologie cardiaque grâce à l’examen attentif de la rétine. Cette région particulièrement riche en vaisseaux sanguins reflète avec une précision étonnante l’état général du système vasculaire.

Quand la rétine tire la sonnette d’alarme

Si les maladies du cœur débutent fréquemment dans la discrétion la plus totale, elles n’en attaquent pas moins silencieusement les parois des vaisseaux. La finesse et la sensibilité des capillaires oculaires font qu’ils manifestent souvent les premières atteintes. Les spécialistes constatent notamment :

Lésions de type « eye stroke » – interruptions passagères de la circulation qui marquent durablement la rétine et témoignent d’un déficit temporaire d’oxygène.

– interruptions passagères de la circulation qui marquent durablement la rétine et témoignent d’un déficit temporaire d’oxygène. Anomalies vasculaires subtils – telles que gonflements, torsions ou micro-hémorragies qui trahissent parfois une hypertension artérielle, un début d’athérosclérose, voire un risque accru d’AVC.

Repérées suffisamment tôt au cabinet d’un ophtalmologiste ou d’un optométriste, ces traces incitent logiquement à pousser plus loin l’investigation auprès de son médecin traitant.

L’imagerie médicale au service de la prévention cardiovasculaire

Aujourd’hui, grâce à des technologies comme l’OCT (tomographie par cohérence optique), voire l’intelligence artificielle, il devient possible d’affiner ce dépistage. D’après le Dr Joseph Nezgoda, porte-parole pour l’American Academy of Ophthalmology, « ces nouveaux outils permettent de détecter bien plus tôt qu’avant certains signaux faibles de maladie cardiovasculaire généralisée ».

L’intérêt est majeur : identifier tôt une pathologie cardiaque permet d’agir sans attendre – par un traitement médicamenteux ciblé, des adaptations du mode de vie, ou une surveillance renforcée –, évitant ainsi des issues graves comme l’infarctus ou l’AVC.

Qui devrait s’en préoccuper en priorité ?

Certains profils gagneraient particulièrement à intégrer ce réflexe préventif lors de leur visite annuelle chez l’ophtalmo : antécédents familiaux de maladie cardiaque, présence de diabète de type 2, tabagisme actuel ou passé, excès de cholestérol, âge supérieur à 40 ans ou tension élevée. Pour ces personnes surtout, demander un examen rétinien détaillé (imagerie OCT) prend tout son sens.

Même en absence de trouble visuel apparent, consulter régulièrement reste pertinent : parfois le cœur parle… par le regard.