Un spray nasal pourrait freiner la maladie d’Alzheimer

Cette avancée scientifique représente une lueur d’espoir pour les millions de personnes touchées par la maladie d’Alzheimer à travers le monde. La découverte d’un lien entre la résistance à l’insuline et cette maladie neurodégénérative ouvre de nouvelles pistes de recherche pour le développement de traitements efficaces. Il reste toutefois crucial de poursuivre les efforts de recherche pour confirmer la validité de cette approche et trouver une alternative sûre au 2-bromopalmitate.

En désactivant la fonction de cette enzyme chez les souris, l’équipe a réussi à réduire les symptômes de l’Alzheimer. Le traitement semble également ralentir la neurodégénérescence et prolonger la durée de vie des rongeurs. Cependant, l’agent actif dans le spray nasal , le 2-bromopalmitate, présente un risque élevé d’interférence avec un certain nombre de processus, ce qui le rend inadapté pour des tests sur l’homme.

La physiologiste Francesca Natale et ses collègues ont découvert un excès d’une enzyme clé, la S-acyltransférase, dans le cerveau des patients atteints d’Alzheimer. « Dans cette nouvelle étude, nous avons montré que dans les premiers stades de la maladie d’Alzheimer, des changements moléculaires ressemblant à un scénario de résistance à l’insuline dans le cerveau entraînent une augmentation des niveaux de l’enzyme S-acyltransférase, » explique le neuroscientifique Salvatore Fusco.

Une équipe de chercheurs italiens de l’Université Catholique de Milan a mis au point une nouvelle méthode pour lutter contre la maladie d’Alzheimer . Celle-ci est basée sur un lien établi entre cette maladie neurodégénérative et la résistance à l’insuline.

